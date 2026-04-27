Τι συμβαίνει όταν η αγάπη …συνηθίζεται;

Ένα ζευγάρι, δεκατρία χρόνια παντρεμένο, έχει βυθιστεί στη ρουτίνα. Οι σιωπές μεγαλώνουν, η οικειότητα φθίνει και η καθημερινότητα εξαντλείται μπροστά σε μια οθόνη τηλεόρασης. Οι εξομολογήσεις τους στην ψυχολόγο αποκαλύπτουν το προφανές: βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Να προσπαθήσουν να σώσουν τη σχέση τους ή να την εγκαταλείψουν; Να επιστρέψουν σε ό,τι γνώριζαν ή να δοκιμάσουν κάτι εντελώς καινούργιο;

Σε έναν κόσμο που αλλάζει τους κανόνες των σχέσεων και επαναπροσδιορίζει την έννοια της συντροφικότητας, οι δύο ήρωες επιχειρούν ένα τολμηρό «restart», αναζητώντας νέες μορφές οικειότητας και επικοινωνίας.

Η κωμωδία Polyamorous του Σπύρου Κακατσάκη φωτίζει με χιούμορ και οξυδέρκεια ένα διαχρονικό θέμα: τη φθορά της σχέσης και την ανθρώπινη ανάγκη για επαφή. Με γρήγορο ρυθμό, ανατροπές και καυστική ματιά, το έργο ανακατεύει ρόλους, ταυτότητες και στερεότυπα, για να επιστρέψει τελικά στην πιο απλή –και πιο δύσκολη– αλήθεια: τη συνάντηση με τον άλλον.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Σπύρος Κακατσάκης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ηλίας Κούτλας

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ – ΣΚΗΝΙΚΑ: Μάγδα Καλέμη

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Μάνος Καβίδας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ TRAILER: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

ΑΦΙΣΑ: Αναστασία Κούτλα

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Ήλια Δημακουλέα

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Μανώλης Βαζαίος, Μαριλένα Ρούσσου

Πρεμιέρα: 9 Μαΐου 2026

Ημέρες και Ώρες Παραστάσεων:

Σάββατο 21:30 & Κυριακή 18:15

Διάρκεια: 80′ (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

2103428650

Τιμές Εισιτηρίων:

12€ (γενικής είσοδος)

8€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, ανέργων, γκρουπ)

5€ (ατέλεια ηθοποιών, σπουδαστών).

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr