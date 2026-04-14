Η επιτυχημένη παράσταση της Ομάδας Fade-Out, “Ο Τελευταίος Αντάρτης” επιστρέφει στο Θέατρο Άβατον, για 8 παραστάσεις.

Ο Τελευταίος Αντάρτης είναι η πραγματική ιστορία, της τελευταίας ομάδας του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. 5 ιστορίες γυναικών-μαχητριών της ομάδας, διατρέχουν οριζόντια τη Δεκαετία της Φωτιάς, 1940-1949. Την σκηνική σύνθεση, συμπληρώνει ηχητικά, η αφήγηση του Τάκη Σάντρα (Δημήτρης Ζαφείρης), του τελευταίου μέλους της ομάδας.

Ο Τάκης Σάντρας, γεννήθηκε το 1925 στη Πυρσόγιαννη, του Γράμμου. Στη περίοδο της Κατοχής συμμετείχε σαν ηθοποιός, στις Θεατρικές Ομάδες της ΕΠΟΝ. Το 1946 εξορίστηκε στη Μακρόνησο. Δραπέτευσε το 1948 και συμμετείχε, ως επικεφαλής, στη τελευταία ομάδα του ΔΣΕ που αποχώρησε από τον Γράμμο. Στη συνέχεια έζησε, μέχρι το 1958,στη Τασκένδη, ως πολιτικός πρόσφυγας. Λόγω των γνωστών γεγονότων μεταξύ των πολιτικών προσφύγων, επέστρεψε παράνομα στην Ελλάδα, όντας καταδικασμένος “δις εις θάνατον”. Συνελήφθη και φυλακίστηκε.

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Νιάχα

Σκηνικά-Κοστούμια: Ομάδα Fade-Out

Μουσική: Ομάδα Fade-Out

Φωτισμοί: Ιωάννα Νιάχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χιονία Χιωτέλλη

Γραφιστική επιμέλεια Αφίσας: Aristi

Φωτογραφίες/Trailer: Κοσμάς Α. Δημητριάδης

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Ερμηνεία: Μαρία Καρύδη – Χάρις Μπεζιούλα – Δήμητρα Μυφτάρι – Λυδία Ορφανουδάκη – Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη

Παραστάσεις: Από 21 Απριλίου έως 9 Ιουνίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Τρίτη στις 21.00

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Άβατον

Ευπατριδών 3, Κεραμεικός

(5 λεπτά από το ΜΕΤΡΟ Στάση Κεραμεικός)

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 15 €

Μειωμένο: 12 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com