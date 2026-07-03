Ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος, σκηνοθετεί το Γιώργη Κοντοπόδη και τη Βασιλική Σούτη, στην ρομαντική κωμωδία του George Bernard Shaw “Σ’ αγαπώ;“, βασισμένο στο Village Wooing , που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ελεύθερη απόδοση Άγγελου Ανδρεόπουλου, ντυμένη με τις, μαγικές, μελωδίες του Γιάννη Σπανού.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια τρυφερή και απολαυστικά κωμική ιστορία γνωριμίας δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων.

Ο Ζήνων, ένας μοναχικός, εσωστρεφής και “λεμονάτος” συγγραφέας ταξιδιωτικών οδηγών, συναντά τυχαία, στο κατάστρωμα ενός κρουαζιερόπλοιου, την Άννα, μια αυθόρμητη, ζωηρή και γεμάτη ενέργεια και χαρά για τη ζωή κοπέλα, που δεν φοβάται να μιλήσει, να γελάσει και να διεκδικήσει.

Οι δυο τους προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους και κουβαλούν διαφορετικές αντιλήψεις για τον έρωτα, την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η, μοιραία και για τους 2, συνάντηση τους, παρότι φαίνεται στιγμιαία και τυχαία… επαναλαμβάνεται , μερικούς μήνες αργότερα, στο παντοπωλείο, όπου εργάζεται η Άννα, σε κάποιο ακριτικό νησί της Ελλάδας.

Μέσα από συνεχείς λεκτικές μονομαχίες, χιουμοριστικές παρεξηγήσεις, αφοπλιστικούς διαλόγους και βλέμματα γεμάτα υπονοούμενα, το έργο παρακολουθεί τη σταδιακή προσέγγιση δύο χαρακτήρων που αρχικά μοιάζουν αταίριαστοι μα που, ως ετερώνυμα, δεν γίνεται παρά να έλκονται…

Ο ρόλος του “Πυγμαλίωνα” συχνά αλλάζει χέρια, καθώς ο ένας προσπαθεί διαρκώς να επηρεάσει και να “διαμορφώσει” τον άλλον, συνειδητά ο μεν, ασυνείδητα η δε, μέχρι που τελικά και οι δύο αλλάζουν μέσα από τη σχέση τους και τα αισθήματα, που υποβόσκουν και σιγά, σιγά αναδεικνύονται.

Με λεπτό χιούμορ, ρομαντισμό και τρυφερότητα, το έργο σχολιάζει, με παιχνιδιάρικη διάθεση, τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, το πόσο μπορεί ο έρωτας να αλλάξει τους πάντες αλλά και ζητήματα που σήμερα θα ονομάζαμε καθωσπρεπισμό, κοινωνικές νόρμες αλλά και “πολιτική ορθότητα”.

Οι ήρωες συγκρούονται, φλερτάρουν, ειρωνεύονται ο ένας τον άλλον και τελικά ανακαλύπτουν πως ο έρωτας γεννιέται συχνά εκεί όπου κανείς δεν τον περιμένει.

Η παράσταση, που παρουσιάζεται στην αυλή του θεάτρου ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ανάλαφρη, καλοκαιρινή και γεμάτη ζεστασιά.

Με πολύ χιούμορ, έξυπνες ατάκες και ανθρώπινη ευαισθησία, το “Σ’ αγαπώ;” είναι μια γλυκιά κωμωδία για τη δύναμη της επικοινωνίας, τη διαφορετικότητα και τη μαγεία του απρόβλεπτου έρωτα.

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ με την πιο ιδιαίτερη ερώτηση του κόσμου για τίτλο…τη φράση… Σ ΑΓΑΠΩ;…;;;;;….;;;;… που, πάντα…με ή χωρίς ερωτηματικό…παραμένει η πιο σπουδαία ανθρώπινη ερώτηση…

Σκηνοθεσία – φωτισμοί : Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Απόδοση – Ενορχήστρωση : Άγγελος Ανδρεόπουλος

Μουσική : Γιάννης Σπανός

Σκηνικό – Κοστούμια : Νόρα Πόντι

Φωτογραφίες : Θοδωρής Κανέλλος

Παίζουν: Γιώργης Κοντοπόδης, Βασιλική Σούτη, Ηρακλής Λαζαρίδης

Πρεμιέρα: Τετάρτη 8 Ιουλίου έως τη Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη στις 21:15

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Θέατρο ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ (θερινή Σκηνή)

Ευπατριδών 4, Αθήνα

(μετρό Κεραμικός)

Τηλέφωνο (ειδικά για την παράσταση) 6931158784

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ, 15 ευρώ ( φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α., άνω των 65 ετών ), ατέλεια 10 ευρώ

Προπώληση – κρατήσεις θέσεων: ticketservices.gr

6931158784