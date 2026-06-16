Με τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικών στις αποσκευές της ξεκινά για δεύτερη χρονιά το καλοκαιρινό της ταξίδι, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Θέμη Μουμουλίδη.

Η παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι.

Με επικεφαλής την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου μέσα από τον λόγο του Σοφοκλή τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

Η παράσταση

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν. Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον. Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hot spots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Σκηνικό Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Μουσική Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφία Πατρίσια Απέργη

Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος

Αγγλικοί υπέρτιτλοι (μετάφραση) Μενέλαος Καραντζάς

Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Μπακιρτζή

Βοηθός χορογράφου Ηλίας Χατζηγεωργίου

Φωτογραφίες Ελίνα Γιουνανλή

Video Θωμάς Παλυβός

Make-up artist Κατερίνα Μιχαλούτσου

Κομμώσεις Ρένα Χατζόγλου

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Διεύθυνση Παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

Ερμηνεύουν:

Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου

Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 2 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά.

ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

3 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΖΑΠΠΕΙΟY

4 GREEN THEATRE, ΑΡΧΑΙΕΣ ΚΛΕΩΝΕΣ, ΝΕΜΕΑ

6 & 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

8 ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΑΜΑΡΙ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ», ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

9 ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ»

15 & 16 ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 & 21 ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

22 ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ, ΧΑΝΙΑ

23 ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΩΦΙΛΗ», ΡΕΘΥΜΝΟ

30 ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΛΕΣΒΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΗΛΙΔΑΣ, ΑΜΑΛΙΑΔΑ

2 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ «ΞΕΝΙΑ», ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

5 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7 ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ

8 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ

9 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

16 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ «ΦΡΥΝΙΧΟΣ»

17 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

19 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

31 ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ», ΒΟΛΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΕΔΕΣΣΑ

2 ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ, ΛΑΡΙΣΑ

3 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ ΦΡΟΝΤΖΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: Ειδική προσφορά 15€ για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων

Προπώληση: more.com