Η Sarah Bonnici επιστρέφει με το «Barry», ένα τραγούδι που δείχνει μια διαφορετική, πιο εσωτερική πλευρά της τραγουδίστριας που γνωρίσαμε ευρύτερα μέσα από τη Eurovision.

Η καλλιτέχνιδα από τη Μάλτα, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα της στη Eurovision 2024 με το «Loop», αφήνει αυτή τη φορά στην άκρη την καθαρά pop-dance εξωστρέφεια και κινείται σε ένα πιο προσωπικό, ατμοσφαιρικό και ερμηνευτικό ύφος.

Το «Barry» αποτελεί την πρώτη single κυκλοφορία από το νέο της project “something i had to lose”, το οποίο παρουσιάζεται ως visual album και κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου. Το project περιλαμβάνει έξι τραγούδια και συνδέεται με μια πιο soul και jazz κατεύθυνση, μακριά από την εικόνα που είχε δημιουργήσει η Sarah μέσα από το «Loop».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το album, η Sarah Bonnici το έγραψε μαζί με τους Matthew James Borg και Edward Abela, επιχειρώντας να αποτυπώσει εμπειρίες και συναισθήματα που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της. Η παραγωγή δίνει έμφαση σε πιο φυσικό ήχο, με ζωντανά ηχογραφημένα όργανα και φωνητικά που κρατούν έναν πιο άμεσο, ακατέργαστο χαρακτήρα.

Το «Barry» ξεχωρίζει ακριβώς επειδή δεν προσπαθεί να συνεχίσει τη Eurovision φόρμα της. Αντίθετα, παρουσιάζει μια Sarah Bonnici πιο ώριμη, πιο χαμηλόφωνη και πιο αφηγηματική, με το τραγούδι να στηρίζεται περισσότερο στην ερμηνεία και στην ατμόσφαιρα παρά στην εύκολη pop κορύφωση.

Το official music video ακολουθεί αυτή τη νέα αισθητική, δίνοντας στο τραγούδι μια κινηματογραφική διάσταση και εντάσσοντάς το στη συνολική αφήγηση του “something i had to lose”. Με το «Barry», η Sarah Bonnici φαίνεται να διεκδικεί έναν χώρο πέρα από την Eurovision ταμπέλα, παρουσιάζοντας ένα υλικό πιο προσωπικό και καλλιτεχνικά στοχευμένο.