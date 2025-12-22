“Θα τον κρατήσω αυτόν τον όρκο;

Ναι. Θα τον κρατήσω. Μόνο εφόσον ζήσω…”

Η παράσταση βασίζεται στον κύκλο πρώιμων διηγημάτων του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, «Σημειώσεις ενός νεαρού γιατρού», που αφορούσαν τις εμπειρικές σημειώσεις από την ιατρική πρακτική του ίδιου του Μπουλγκάκοφ, που ήταν γιατρός.

Το διήγημα «Μορφίνη», που ξεχωρίζει, θα συμπληρώσει το μωσαϊκό μιας ιστορίας της οδυνηρής αγάπης, των ανθρώπινων φόβων και αδυναμιών, της διαμόρφωσης και της αναπόφευκτης καταστροφής της προσωπικότητας.

Υπόθεση του έργου

Ένας νεαρός γιατρός, που μόλις αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, διορίζεται επικεφαλής και μοναδικός γιατρός σε επαρχιακό νοσοκομείο. Η σκληρή πραγματικότητα του χωριού τού παρουσιάζει νέες προκλήσεις μέρα με τη μέρα.

Ξεπερνώντας τον φόβο και την αμφιβολία, βοηθά τους άλλους, αλλά δεν είναι σε θέση να καταπνίξει τον προσωπικό του πόνο και τις εμμονικές αναμνήσεις του.

Πέφτει στην παγίδα της μορφίνης – ένας κόσμος ψευδαισθήσεων που προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Ο Σεργκέι Πολιακόφ, ο ήρωας του έργου, χρησιμοποιεί ναρκωτικά για να δραπετεύσει από την πραγματικότητα στον κόσμο του ονείρου, προσπαθώντας να λησμονήσει τόσο τις αγριότητες της επανάστασης, όσο και έναν άτυχο έρωτα που τον κάνει να υποφέρει.

Συγγραφέας: Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ

Σκηνοθεσία , Σύλληψη: Παύλος Μελικίδης

Κουστούμια: Άννα Φόνσου (“Το σπίτι του ηθοποιού”)

Σκηνικά: “Το σπίτι του ηθοποιού”

Επιμέλεια Κίνησης: Ralitza Vladimirova

Φωτισμοί: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Video Art, Γραφιστικά: Παύλος Μελικίδης, Θάνος Χατζόπουλος

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Κωνσταντίνα Αλεφαντινού

Χρυσοβαλάντης Κωστόπουλος

Μπάμπης Λουκόπουλος

Αγγελική Παντελεάκου

Κώστας Σκεπαρνιάς

Ralitza Vladimirova

Από 13 Ιανουαρίου 2026

κάθε Τρίτη στις 21:30

Διάρκεια: 60′

Θέατρο “Μικρός Κεραμεικός”

Ευμολπιδών 13 , Αθήνα

τηλ: 210 345 4831

Γενική είσοδος 16€

12€* Φοιτητές, Άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65

8€* Φοιτητές δραματικών σχολών, Ινστιτούτου Πούσκιν

* Η αγορά γίνεται μόνο από το ταμείο του θεάτρου

Προπώληση: ticketservices.gr