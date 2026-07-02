Ο Σωτήρης Καστάνης και οι Blonge παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή του «Κρυφά», του τραγουδιού που γνωρίσαμε μέσα από τις Μέλισσες και επιστρέφει σήμερα με διαφορετικό ηχόχρωμα, μέσα από μια πιο σύγχρονη και ατμοσφαιρική προσέγγιση.

Το «Κρυφά» υπήρξε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τα πρώτα βήματα των Μέλισσες, σε μια περίοδο όπου το συγκρότημα άρχισε να συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τον δικό του pop-rock χαρακτήρα. Στη νέα του εκδοχή, το τραγούδι αφήνει περισσότερο χώρο στην εσωτερικότητα και στη μπαλαντική του διάσταση, κρατώντας τον συναισθηματικό πυρήνα της αρχικής δημιουργίας.

Τη διασκευή υπογράφει ο Σωτήρης Καστάνης, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει η Blonge, κατά κόσμον Νατάσα Παυλίδου. Η φωνή της δίνει στο τραγούδι μια πιο εύθραυστη και εξομολογητική αίσθηση, φωτίζοντας διαφορετικά τους στίχους και τη μελωδία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η σύνδεση του τραγουδιού με την ιστορία των Μέλισσες, καθώς τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Ιάκωβος Σαμψάκης, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος και παλιότερα ντράμερ του γκρουπ.

Το «Κρυφά» κυκλοφορεί ψηφιακά από την FM Records και έρχεται να επαναφέρει ένα γνώριμο τραγούδι στο σήμερα, με νέα ενορχηστρωτική ματιά και διαφορετική ερμηνευτική ταυτότητα.