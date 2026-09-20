Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από ένα προσωπικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο συνθέτης ανέφερε ότι το επεισόδιο έχει επηρεάσει το δεξί του χέρι και κυρίως τα δάχτυλά του, ενώ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις.

Η περιπέτεια της υγείας του τον αναγκάζει να απομακρυνθεί προσωρινά από τα μουσικά όργανα και να αναβάλει την προγραμματισμένη συναυλία του στο Μεσολόγγι. Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος, αλλά καθησυχαστικός για τη γενικότερη κατάστασή του.

Το προσωπικό μήνυμα του Σταμάτη Σπανουδάκη

«Έπαθα ένα μικρό εγκεφαλικό που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά», ανέφερε ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Όπως εξήγησε, δεν έχει επηρεαστεί άλλο σημείο του προσώπου ή του σώματός του, όμως το πρόβλημα στα δάχτυλα δεν του επιτρέπει προς το παρόν να παίξει μουσική. Σύμφωνα με όσα είπε, θα πρέπει να μείνει μακριά από τα μουσικά όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ πρόκειται να πραγματοποιήσει και άλλες εξετάσεις.

Μιλώντας με έντονη συγκίνηση, ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από το κοινό και τους μουσικούς του. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που είχαν προγραμματίσει το ταξίδι τους για τη συναυλία και είχαν ήδη κλείσει ξενοδοχεία, ξεκαθαρίζοντας ότι η αναβολή οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση της υγείας του.

Ο συνθέτης στάθηκε και στην πίστη του, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει αυτή τη δοκιμασία ως μια υπενθύμιση να απομακρυνθεί από την ένταση της διοργάνωσης συναυλιών και να αφοσιωθεί ξανά στη συγγραφή μουσικής.

Αναβάλλεται η συναυλία στο Μεσολόγγι

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου. Ο Σταμάτης Σπανουδάκης αποκάλυψε ότι εργαζόταν επί δύο χρόνια πάνω στη μουσική και την οργάνωσή της, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη για τον ίδιο την απόφαση της αναβολής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Ανοιχτό παραμένει το τι θα συμβεί με τη μεγάλη συναυλία του Σταμάτη Σπανουδάκη στο Christmas Theater, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 25 Νοεμβρίου και, μέχρι στιγμής, παραμένει σε ισχύ. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν θα μπορεί να αγγίξει μουσικά όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες. Η ημερομηνία για το Christmas Theater είναι οριακή, αν και γεννάται το ερώτημα αν θα μπορέσουν να γίνουν κανονικά πρόβες. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημη ανακοίνωση για αναβολή ή ακύρωση της εμφάνισης.