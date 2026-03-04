Υπάρχουν δίσκοι που σχεδιάζονται και άλλοι που τους γεννά η ανάγκη.

Ο δίσκος Στη Δύση του Στέλιου Τσουκιά ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Εννέα τραγούδια που λίγο λίγο βρήκαν τον δρόμο τους στο χαρτί, σε μία περίοδο αναγκαστικής παύσης, εκείνη της πρώτης καραντίνας. Εννέα τραγούδια που βγήκαν από ένα συρτάρι στο φως χρόνια αργότερα και πήραν την τελική τους μορφή μέσα από εσωτερικές αλλαγές, αναζητήσεις, συναντήσεις και επιστροφές.

Πρόκειται για μία δισκογραφική δουλειά που χαρτογραφεί τη διαδρομή από την καθήλωση στην κίνηση, που δεν δίνει απαντήσεις αλλά σκιαγραφεί αναγκαίες αλλαγές.

Η Λαμπρινή Γρηγοριάδου υπογράφει τη μουσική, την ενορχήστρωση και την παραγωγή, διαμορφώνοντας ένα ηχητικό τοπίο με ροκ πυρήνα, αναφορές στο μπλουζ και δυνατές εσωτερικές στιγμές, χωρίς να διστάζει, σε ορισμένα τραγούδια, να ανοίξει τον ήχο σε ποπ εκφάνσεις. Το άλμπουμ αντλεί στοιχεία από τα αμερικανικά μουσικά ιδιώματα και τα ενσωματώνει δημιουργώντας μία ξεκάθαρη μουσική ταυτότητα.

Οι στίχοι ανήκουν κατά κύριο λόγο στον Στέλιο Τσουκιά, ο οποίος υπογράφει τα επτά από τα εννέα τραγούδια. Τα τραγούδια ”TTTA” και “Λιμάνι” φέρουν την υπογραφή του Νάσου Αρώνη, του οποίου οι λέξεις συνομιλούν οργανικά με το υπόλοιπο υλικό, συμπληρώνοντας έναν κοινό θεματικό κόσμο γύρω από τις έννοιες που εκφράζει ο δίσκος.

Εκλεκτοί μουσικοί με διαφορετικές αφετηρίες και διακριτή αισθητική συναντιούνται – υπό τη σταθερή καθοδήγηση της Λαμπρινής Γρηγοριάδου – και διαμορφώνουν ένα σύνολο με σαφή κατεύθυνση και ενιαία καλλιτεχνική ταυτότητα.

«Είναι ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος που γράφω για κάποιον πέρα από τον εαυτό μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία γιατί δε μου αρέσει τίποτα παραπάνω στον κόσμο από το να γράφω τραγούδια. Το να προσαρμόσω τον ελληνικό στίχο στις ξενόφερτες επιρροές μου ήταν μια πολύ ευχάριστη πρόκληση και ευχαριστώ τον Στέλιο που με εμπιστεύτηκε σε αυτό το εγχείρημα. Το μεταξύ μας τένις επικοινωνίας λειτούργησε απλά και όμορφα, δημιουργώντας έτσι έναν δίσκο που στην πορεία αγαπήσαμε με τραγούδια τα οποία απολαμβάνουμε να ακούμε κάθε φορά με την ίδια χαρά.»

Λαμπρινή Γρηγοριάδου

“Στη Δύση δεν βρήκα απαντήσεις

Βρήκα τον εαυτό μου όπως είναι

Και τώρα συστήνομαι ξανά”

Στέλιος Τσουκιάς