Οι The Hospital συνεχίζουν τη διαδρομή προς το επερχόμενο EP τους και παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο “Who Am I Supposed To Be”, ακόμη ένα κομμάτι από μια περίοδο έντονης δημιουργικής δραστηριότητας για το project του Marcelo de la Vega.

Το νέο τραγούδι έκανε την εμφάνισή του στις ψηφιακές πλατφόρμες τις τελευταίες ημέρες και ακολουθεί μια σειρά κυκλοφοριών που έχει αρχίσει να διαμορφώνει σταδιακά τον κόσμο του επερχόμενου “Without You Is Hard”.

Από τον χωρισμό στην αναζήτηση ταυτότητας

Μόνο ο τίτλος “Who Am I Supposed To Be” αρκεί για να τοποθετήσει το νέο τραγούδι σε μια διαφορετική αλλά συγγενική περιοχή με όσα έχουν προηγηθεί. Οι The Hospital έχουν χτίσει τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους γύρω από τις σχέσεις, την απώλεια και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας συνεχίζουν να μας διαμορφώνουν ακόμη κι όταν πλέον δεν βρίσκονται δίπλα μας.

Το “Decomposing”, που άνοιξε αυτή τη νέα περίοδο τον Μάιο, προσέγγισε το τέλος μιας σχέσης όχι τόσο ως καταστροφή αλλά ως στιγμή κατά την οποία κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είχε αρχίσει να μικραίνει τον εαυτό του για να χωρέσει μέσα σε αυτή.

Ακολούθησε το “Remember Us In Summer”, μια πολύ πιο συμφιλιωμένη ματιά σε μια παλιά σχέση: όχι με πικρία ή επιθυμία επιστροφής, αλλά με ευγνωμοσύνη για όσα άφησε πίσω της.

Και στο “Shampoo”, που κυκλοφόρησε την 1η Ιουλίου, ο The Hospital στάθηκε σε εκείνη την παράξενη στιγμή όπου μια σχέση έχει ουσιαστικά τελειώσει πριν ακόμη ειπωθεί το οριστικό αντίο — και στο πώς ακόμη και μια καθημερινή μυρωδιά μπορεί αργότερα να επαναφέρει ξαφνικά έναν άνθρωπο στη μνήμη.

Το “Without You Is Hard” αποκτά σταδιακά τη μορφή του

Όλα αυτά οδηγούν στο “Without You Is Hard”, το νέο EP των The Hospital που αναμένεται τον Αύγουστο.

Ο ίδιος ο δημιουργός έχει εξηγήσει ότι την περίοδο κατά την οποία έγραφε το συγκεκριμένο υλικό, σημαντικές σχέσεις στη ζωή του δημιουργούνταν και διαλύονταν, με αποτέλεσμα η ανάγκη για φίλους, οικογένεια και αγάπη να μετατραπεί στον συναισθηματικό πυρήνα ολόκληρου του project.

Η βασική ιδέα του EP συνοψίζεται ουσιαστικά στον ίδιο τον τίτλο του: η ζωή χωρίς τους ανθρώπους γύρω μας είναι δύσκολη. Κάποιοι μένουν, κάποιοι υπάρχουν μόνο για ένα κεφάλαιο της ζωής μας, αλλά όλοι αφήνουν κάτι πίσω τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το “Who Am I Supposed To Be” μοιάζει να έρχεται φυσικά ως το επόμενο κομμάτι του παζλ: μετά το τέλος μιας σχέσης και την αποδοχή όσων άφησε πίσω της, εμφανίζεται αναπόφευκτα και το ερώτημα του ποιος είσαι όταν η ζωή γύρω σου αλλάζει.

Οι The Hospital ως ένας χώρος και όχι απλώς ένα όνομα

Πίσω από τους The Hospital βρίσκεται ο Marcelo de la Vega, ένας Αυστραλός δημιουργός που έχει βρει πλέον τη δημιουργική του βάση στο Soho του Λονδίνου. Το project δεν αντιμετωπίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά ως μουσικό όνομα, αλλά περισσότερο ως ένας χώρος στον οποίο κάποιος μπορεί να αισθανθεί ότι τον καταλαβαίνουν.

Ο de la Vega γράφει, ηχογραφεί και επιμελείται ο ίδιος μεγάλο μέρος της μουσικής και της οπτικής ταυτότητας των The Hospital, ενώ η σχέση με τη φωτογραφία, τον κινηματογράφο και το περιβάλλον του Soho αποτελεί βασικό μέρος του κόσμου που δημιουργεί γύρω από τα τραγούδια του.

Η μουσική του κινείται ανάμεσα στην indie και την alternative pop, με το triple j Unearthed να τοποθετεί τους The Hospital ηχητικά κοντά σε ονόματα όπως οι Del Water Gap, Clairo και boygenius.

Με το “Who Am I Supposed To Be”, οι The Hospital προσθέτουν τώρα ακόμη ένα κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή, λίγες εβδομάδες πριν αποκαλυφθεί ολόκληρο το “Without You Is Hard”.