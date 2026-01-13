Μετά το ατμοσφαιρικό ντεμπούτο άλμπουμ Ghost Flower, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από το κοινό και τον μουσικό Τύπο, το αθηναϊκό συγκρότημα 33 Lovers επιστρέφει με το πιο τολμηρό και ολοκληρωμένο έργο του μέχρι σήμερα: το Am I In A Dream. Έναν δίσκο που αφήνει πίσω τη lo-fi εσωστρέφεια και ανοίγεται σε έναν πιο εκρηκτικό, φωτεινό indie rock ήχο, χωρίς να χάνει στο ελάχιστο το συναισθηματικό του βάθος.

Με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Στράτο Κύρη, οι 33 Lovers διευρύνουν τον ηχητικό τους κόσμο σε πιο πλούσια, δυναμική και κινηματογραφική κατεύθυνση. Λαμπερές κιθάρες, δυναμικές μπασογραμμές και ακαταμάχητα μελωδικά hooks συναντούν ονειρικούς στίχους και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αν το Ghost Flower έμοιαζε με μια ψιθυριστή εξομολόγηση στο σκοτάδι, το Am I In A Dream είναι η στιγμή που ανάβουν τα φώτα και το δωμάτιο αρχίζει να περιστρέφεται.

Η ηχογράφηση και η παραγωγή έγιναν στην Αθήνα από τον Βασίλη Νησσόπουλο, στενό δημιουργικό συνεργάτη του Στράτου Κύρη ήδη από το Ghost Flower, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική τους σύμπραξη και αποτυπώνοντας τον θολό χώρο ανάμεσα στη μνήμη, την επιθυμία και την προσωπική μεταμόρφωση. Ηχητικά, το Am I In A Dream συνδυάζει τη διαχρονική μελωδική ευαισθησία με τον ανήσυχο θόρυβο, τη ρομαντική ενδοσκόπηση και την ακατέργαστη συναισθηματική ενέργεια, σαν να συναντήθηκαν οι Beatles, οι Radiohead, οι Belle & Sebastian και οι Velvet Underground αργά τη νύχτα για ποτό σε ένα αθηναϊκό μπαρ.

Το εικαστικό του εξωφύλλου από την Ήρα Σταματοπούλου συνομιλεί άμεσα με το ονειρικό κλίμα και τη συναισθηματική ένταση του άλμπουμ.

Το Am I In A Dream κυκλοφορεί σε βινύλιο και ψηφιακά στις 16 Ιανουαρίου 2026 από την Inner Ear και καθιερώνει τους 33 Lovers ως μία από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές της σύγχρονης ελληνικής indie σκηνής. Το δεύτερο single “Pick Me” κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Pick me

You almost never pick me

You always go and leave me

You always come and go

Eat me

I’m gonna let you eat me

I’m gonna let you eat my heart

You always come and go

Drink me

You drain me dry completely

I’m gonna let you drink my blood

I’m thirsty for your love

Pick me

You never ever pick me

This summer almost killed me

I’m eating up my soul