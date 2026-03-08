Γράφει η Νάντια Στεργίου

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι μια υπενθύμιση των αγώνων για ισότητα, των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν αλλά και όσων εξακολουθούν να διεκδικούνται σε πολλές κοινωνίες του κόσμου.

Η μουσική, όπως πάντα, υπήρξε ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους έκφρασης αυτών των ιδεών. Από τραγούδια που έγιναν ύμνοι για τη γυναικεία δύναμη και ανεξαρτησία μέχρι προσωπικές εξομολογήσεις και τρυφερές αφιερώσεις, η ποπ και η ροκ ιστορία είναι γεμάτη κομμάτια που μιλούν για τη γυναίκα.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, θυμόμαστε πέντε τραγούδια + ένα ακόμη, που με διαφορετικό τρόπο το καθένα φωτίζουν τη δύναμη, την προσωπικότητα και την παρουσία της γυναίκας στη ζωή και στη μουσική.

Respect – Aretha Franklin

Λίγα τραγούδια στην ιστορία της ποπ κουλτούρας έχουν αποκτήσει τόσο ισχυρό συμβολισμό όσο το “Respect”. Με την ερμηνεία της Aretha Franklin το τραγούδι μετατράπηκε σε σύμβολο αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού, συνδέοντας το όνομά της με τους αγώνες για ισότητα και δικαιώματα.

I’m about to give you all of my money

And all I’m askin’ in return, honey

Is to give me my propers when you get home

(Είμαι έτοιμη να σου δώσω όλα μου τα χρήματα

Και το μόνο που ζητάω σε αντάλλαγμα, αγάπη μου,

Είναι να μου δείχνεις τον σεβασμό που μου αξίζει όταν γυρνάς στο σπίτι)

Woman – Neneh Cherry

Το “Woman” της Neneh Cherry κυκλοφόρησε το 1996 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας που μίλησαν ανοιχτά για τη γυναικεία ταυτότητα και ανεξαρτησία. Με έντονη soul αισθητική και ένα ρυθμό που συνδυάζει ποπ και R&B στοιχεία, το τραγούδι λειτουργεί σχεδόν σαν δήλωση δύναμης. Στους στίχους, η Neneh Cherry υπερασπίζεται τον ρόλο και την αξία της γυναίκας, μιλώντας για αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και την ανάγκη να αναγνωριστεί η δύναμή της σε έναν κόσμο που συχνά την υποτιμά.

This is a woman’s world

This is my world

(Αυτός είναι ένας κόσμος της γυναίκας

αυτός είναι ο δικός μου κόσμος)

I’m Every Woman – Whitney Houston

Ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ για τη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Το “I’m Every Woman” έγινε τεράστια επιτυχία όταν η Whitney Houston το ηχογράφησε για το soundtrack της ταινίας The Bodyguard το 1992, χαρίζοντάς του μια νέα γενιά ακροατών. Με εκρηκτική ενέργεια και έντονο groove, το τραγούδι μιλά για τη δύναμη, την ανεξαρτησία και την πολυδιάστατη φύση της γυναίκας. Η Whitney Houston το μετατρέπει σε μια γιορτή της γυναικείας ταυτότητας, με ένα μήνυμα που παραμένει διαχρονικό: η γυναίκα μπορεί να είναι τα πάντα.

Το τραγούδι γράφτηκε από το θρυλικό δίδυμο Ashford & Simpson και πρωτοτραγουδήθηκε το 1978 από τη Chaka Khan…

I’m every woman

It’s all in me

I can read your thoughts right now

Every one, from A to Z

Είμαι κάθε γυναίκα

Όλα βρίσκονται μέσα μου

Μπορώ να διαβάσω τις σκέψεις σου αυτή τη στιγμή

Καθεμία από αυτές, από το Α μέχρι το Ω.

Woman in Love – Barbra Streisand

Ένα από τα πιο εμβληματικά ερωτικά τραγούδια της ποπ μουσικής, το “Woman in Love” κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της Barbra Streisand. Το τραγούδι γράφτηκε από τους Barry Gibb και Robin Gibb των Bee Gees. Με μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, η Streisand δίνει φωνή στη δύναμη αλλά και την ευαισθησία μιας γυναίκας που αγαπά βαθιά.

I am a woman in love and I do anything

To get you into my world and hold you within

(Είμαι μια γυναίκα ερωτευμένη και θα έκανα τα πάντα

για να σε φέρω στον κόσμο μου και να σε κρατήσω κοντά μου)

Woman – John Lennon

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο, το “Woman” είναι μια από τις πιο τρυφερές μουσικές αφιερώσεις στη γυναίκα. Ο John Lennon το έγραψε ως φόρο τιμής στη σύντροφό του Yoko Ono, αλλά και ως μια γενικότερη αναγνώριση της σημασίας της γυναίκας στη ζωή του.

Woman, I know you understand

The little child inside the man

(Γυναίκα, ξέρω ότι καταλαβαίνεις

το μικρό παιδί που κρύβεται μέσα στον άντρα)

+1. Flowers – Miley Cyrus

Ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των τελευταίων ετών, το “Flowers” μιλά για αυτοεκτίμηση και προσωπική ανεξαρτησία. Η Miley Cyrus τραγουδά για τη δύναμη που μπορεί να βρει κάποιος μέσα του μετά από μια δύσκολη εμπειρία, στέλνοντας ένα μήνυμα αυτοαγάπης που βρήκε απήχηση σε εκατομμύρια ακροατές.

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

I can love me better than you can

(Μπορώ να αγοράζω μόνη μου λουλούδια

να γράφω το όνομά μου στην άμμο

μπορώ να αγαπώ τον εαυτό μου καλύτερα απ’ ό,τι εσύ)