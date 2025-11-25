Στις 2 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του ελληνικού τραγουδιού που γέμισαν τον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων είχαν τη δυνατότητα, να απολαύσουν επί σκηνής τους διακριθέντες δημιουργούς και ερμηνευτές της 5ης Ακρόασης.

Πριν λίγες ημέρες η Μικρή Άρκτος κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση αυτής της μοναδικής και ιστορικής συναυλίας-γιορτής: όλα τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν και σύστησαν στο κοινό τις φωνές του μέλλοντός μας.

Δεκαπέντε νέες και νέοι ερμηνευτές, είκοσι επτά καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών, στιχουργών και συνθετών/τριών.

Σήμερα, με χαρά παρουσιάζουμε τη συνέχεια αυτής της γιορτής, σε τέσσερις μοναδικές παραστάσεις στον χώρο εκδηλώσεων του Ιανού, τις Παρασκευές 28 Νοεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι διακριθέντες ερμηνευτές και τραγουδοποιοί ορίζουν ένα καινούργιο σημείο συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας, στον Ιανό όπου και παρουσιάστηκαν τα πρώτα βήματα, όλων των προηγούμενων Ακροάσεων και μοιράζονται ανά παράσταση τα τραγούδια που ακούστηκαν στην Τεχνόπολη, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να επικοινωνήσει μαζί τους.

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης.

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Στέλλα Άλφα, Μαρία Ζουμποπούλου, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Μιχάλης Τσομπάνογλου, Προκόπης Τσουκαρέλλης & Χριστίνα Ψύχα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Πάρης Γαρός, Ιωάννα Γκέλλη, Άρης Δελαγραμμάτικας, Γιώργος Δρούγκας, Νικόλας Μαλιώρας, Φλωρεντία Τασιάνη & Ντορίτα Χωραφά

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Χρήστος Γκρόζος, Γιώργος Καλογερόπουλος, Ευγένιος Κλίμ, Γρηγορία Μεθενίτη, Μαρία Νικοθόδη & Ελεάννα Πάσχου

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ερμηνεύουν: Βιολέττα Γαλανού, Μαρίνα Καλλιφατίδου, Ευγένιος Κοψαχείλης,

Τάσος Λούκος, Αλεξάνδρα Μάγκου & Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Ώρα έναρξης: 20.30

Μουσικοί:

Χρίστος Θεοδώρου, πιάνο

Φωτεινή Τσακνάκη, πλήκτρα

Ενορχήστρωση: Χρίστος Θεοδώρου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Υπεύθυνη παραγωγής: Γερολυμάτου Βιβή

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Ianos

Σταδίου 24 Αθήνα

Γενική είσοδος: 15 ευρώ (χωρίς ποτό)

Προπώληση: Ticketservices.gr