Ο τραγουδοποιός Αλέξανδρος Τζοβάνι κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό του album με τίτλο «8 παράθυρα στον κόσμο»

«Μπήκε στο σπίτι αλαφιασμένος, πέταξε την τσάντα στο πάτωμα και έκατσε στο πιάνο. Δυο στιχάκια που είχε σκεφτεί στο δρόμο πήραν ζωή με μια μελωδία που του ήρθε εκείνη τη στιγμή. Το άφησε. Συνέχισε να υπάρχει, να βλέπει. Την αγκαλιά που έκανε ένα ζευγάρι έξω απ´ το μετρό (τι του θύμισε…), εκείνο το ηλιοβασίλεμα, δυο κυρίες που μάλωναν για λόγο ασήμαντο. Κατέβηκε στις πορείες, είδε βλέμματα, μάνες, συνομήλικους, αγωνία, τι θα γίνει; Πόσο ακόμα; Έκλαψε, πήρε, φίλησε, έδωσε, γέλασε, ξεγελάστηκε.

Ανοίχτηκαν κόσμοι.

Τα δύο στιχάκια ξαφνικά έγιναν πολλά.

Οι μελωδίες έμπαιναν στο κεφάλι του σαν το φως που γεμίζει το δωμάτιο όταν άνοιγε αργά-αργά τα παράθυρα.

Κάθε τραγούδι κι ένα παράθυρο.

Σε κάποιον διαφορετικό κόσμο.

Έγιναν 8 και τα σκόρπισε στο σύμπαν»

Τα τραγούδια είναι σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου, εκτός από το κομμάτι «Τα μαγικά» που έχει γραφτεί από τον τραγουδοποιό Σταύρο Σταυρίδη.

Την ενορχήστρωση και την μουσική παραγωγή υπογράφουν ο Χρήστος Παραπαγκίδης και ο Κώστας Νικολόπουλος.

Έπαιξαν οι μουσικοί Γιώργος Δούσος (καβάλ, φλάουτο), Κώστας Μερετάκης (νταούλι), Κώστας Νικολόπουλος (ακουστικές – ηλεκτρικές κιθάρες) και Χρήστος Παραπαγκίδης (ηλεκτρικό μπάσο, πλήκτρα, προγραμματισμός).

Φωνητικά έκαναν οι Μέλα Γεροφώτη, Νόνικα Μαλκουτζή και Αίσωνας Χαρατσάρης.

Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Τζοβάνι

Ο Αλέξανδρος Τζοβάνι είναι μια πολυσχιδής καλλιτεχνική προσωπικότητα.

Ερμηνευτής και τραγουδοποιός, ασχολείται με το ευρύ φάσμα του ελληνικού έντεχνου και εντεχνολαϊκού ρεπερτορίου καθώς και με πτυχές της ευρωπαϊκής μουσικής.

Έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικά album, το «33» και το πιο πρόσφατο με τίτλο «8 παράθυρα στον κόσμο», στα οποία έχει επιμεληθεί ο ίδιος τη μουσική και τους στίχους.

Έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Γιώργος Καζαντζής και ο Δημήτρης Μαραμής, ενώ έχει συνυπάρξει στη σκηνή με καλλιτέχνες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μελίνα Κανά και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Από το 2022 κάνει προσωπικές συναυλίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και έχει δημιουργήσει έναν πυρήνα κοινού που τον ακολουθεί. Ξεχωρίζει για τις δυνατές του ερμηνείες και τη θεατρικότητα του επί σκηνής.

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές της Ελλάδας, όπως το Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Επταπυργίου, την Αποθήκη και το Club του Μύλου, το Φεστιβάλ Πάρ αθίν αλός, τη Μονή Λαζαριστών, το θέατρο Αυλαία, αλλά και του εξωτερικού όπως το Μέγαρο Μουσικής της Στουτγκάρδης (Liederhalle Stuttgart), το Μέγαρο Μουσικής Βουκουρεστίου, την Όπερα Μουσικής Δωματίου της Κολωνίας, την αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, την Ehrbar Saal, κ.α. ενώ έχει συμπράξει με ορχήστρες όπως η Orpheus Kammerorchester Wien, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, κ.ά.,

Έχει συμμετάσχει στον δίσκο «Πορτρέτο» του συνθέτη Μιχάλη Γούτη, καθώς και στο άλμπουμ «Ημερολόγιο Φανταστικών Γεγονότων» του δημιουργού Σταύρου Σταυρίδη.

Σπούδασε τραγούδι στο Κονσερβατόριο Prayner της Βιέννης με τον τενόρο της Κρατικής Όπερας της Βιέννης Jörg Schneider, καθώς και μελοδραματική υπό τις οδηγίες της Margarita Kyriaki-Wagner και του μαέστρου Werner Lemberg. Επίσης, έχει πτυχίο ελληνικών παραδοσιακών κρουστών. Διδάσκει τραγούδι τόσο σε τραγουδιστές όσο και σε ηθοποιούς σε δραματικές σχολές και προσωπικά σεμιναριακά projects.