Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1575, ο Miguel de Cervantes (Julio Peña Fernández) πιάνεται αιχμάλωτος από τους Μαυριτανούς και μεταφέρεται σε ένα φρούριο στο Αλγέρι. Εκεί, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την καθημερινότητα του ιδίου και των συγκρατουμένων του, αρχίζει να διηγείται ιστορίες, οι οποίες σύντομα τραβούν το ενδιαφέρον του διοικητή, Μπέη Hasán (Alessandro Borghi).

Ο Alejandro Amenábar γράφει και σκηνοθετεί το «Ο Αιχμάλωτος» (“El Cautivo” / “The Captive”), ταινία η οποία διαδραματίζεται στα νεανικά χρόνια της ζωής του Θερβάντες, τα οποία, ως φαίνεται, ενέπνευσαν τη δημιουργία του αριστουργήματός του «Δον Κιχώτης». Το μυθιστόρημα του Θερβάντες παραμένει έως και σήμερα το πιο πολυδιαβασμένο όλων των εποχών, ενώ η θέαση του έργου το φωτίζει με διαφορετικές εκφάνσεις. Με οδηγό του μια γοητευτικότατη και ενίοτε σκληρή αφήγηση, ο Amenábar σκηνοθετεί ατμοσφαιρικά τη δημιουργία του, η οποία αποδίδει εξαιρετικά τόσο την εποχή όσο και το πώς βλέπουν ο ένας τον άλλον οι Δυτικοί και οι Ανατολίτες, οι Χριστιανοί και οι Ισλαμιστές. Ωστόσο, τα διαφορετικά ήθη, παρά τη διάστασή τους, εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως και του ανθρώπου που τα φέρει, καθώς οι περισσότερες προσωπικότητες έχουν βαθύ παρελθόν και είναι αρκετά περίπλοκες.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει η συγκεκριμένη ιστορία είναι η ίδια η δύναμη της αφηγηματικότητας και η προαιώνια ανάγκη του ανθρώπου να πλάθει και να ακούει ιστορίες. Ιστορίες που του προσφέρουν πίστη, παρηγοριά κι ελπίδα, που οξύνουν τη φαντασία, καλλιεργούν την αλληλεγγύη και την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος, που πυροδοτούν τα όνειρά του, που τον κάνουν να νοιώθει ελεύθερος, ακόμη κι αν ζει σκλαβωμένος. Κι αυτό είναι κάτι αληθινά ανεκτίμητο.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Filmtrade και την Tanweer, από την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner