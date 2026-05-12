Πού πηγαίνει το μυαλό σου όταν το βλέμμα σου χάνεται; Πού πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ; Με το νέο single «που πας;», η Αλεξάνδρα Επίθετη μας δίνει μια πρώτη γεύση από το πρώτο της LP με τίτλο «Όχι πια δάκρυα», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό, spoken word κομμάτι που ακροβατεί μουσικά ανάμεσα στην dream pop και το εναλλακτικό indie, ντυμένο με μια υπνωτική κιθάρα και στίχους που μοιάζουν με ψίθυρο μιας γνώριμης φωνής. Συντελεστές του δημιουργήματος αυτού η Αλεξάνδρα Επίθετη, η Αλεξάνδρα Επίθετη, και το The Bad Poetry Social Club.

Το «που πας;» είναι μια ειλικρινής εξομολόγηση για τον φόβο, την επιθυμία και την τελική αποδοχή μιας αλήθειας που συχνά αρνούμαστε να δούμε. Είναι ο προάγγελος ενός άλμπουμ που υπόσχεται να μετατρέψει τη μελαγχολία σε κάθαρση.

Η πολυπράγμων Αλεξάνδρα Επίθετη

Η Αλεξάνδρα Επίθετη είναι ποιήτρια που γεννήθηκε στη Βουλγαρία και ζει στην Αθήνα.

Μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας The Bad Poetry Social Club, ασχολείται με το spoken word, το video poetry, τις αυτοεκδόσεις και το podcast.

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες καλλιτεχνικές διοργανώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα podcast της έχουν φιλοξενηθεί στο stegi.radio και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Έχει δημιουργήσει θεατρικά έργα, εγκαταστάσεις και performance για το Big Bang Festival του Onassis Stegi, το 2023 Ελευσίς, και τα Ανοιχτά Πανιά.

Έχει αυτοεκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές: ΚΟΡΕΝΙ (2018), Μικρή Ωδή Σ’ Εμάς Λίγο Πριν το Τέλος (2020) και ΧΕΙΤ ΣΙΤΙ (2023).

Το 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο της solo EP με τίτλο «ποιήματα (για τον θάνατο) σε μηχανές και αμάξια».