20 χρόνια από την συντριβή του Helios στην Αττική.

Κύπριοι και Έλληνες τα θύματα μιας ανείπωτης τραγωδίας.

Όταν συνετρίβη το αεροπλάνο της Helios στην Αττική, στις 14 Αυγούστου 2005, οδηγώντας

στο θάνατο Κύπριους και Έλληνες ενήλικες και παιδιά επιβαίνοντες, ήμουν 9 χρονών. Έχουν

περάσει 20 χρόνια, αλλά κάθε φορά η μνήμη αυτής της τραγωδίας μου προκαλεί την ίδια

ανατριχίλα. Έγραψα λοιπόν ένα τραγούδι που αφηγείται τις τελευταίες στιγμές μέσα από

τα μάτια του τελευταίου ανθρώπου που έπιασε το πηδάλιο, του Ανδρέα Προδρόμου. Το

αφιερώνω στη μνήμη των θυμάτων και στους οικείους τους.

Αλέξανδρος Κεβόπουλος

Σύνθεση/Ενορχήστρωση: Αλέξανδρος Κεβόπουλος

Στίχοι: Αλέξανδρος Κεβόπουλος