Το βραβευμένο έργο του Andrew Keatley, «Αλιγάτορες» (Alligators), επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιάννη Λασπιά.

Μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, το έργο που συγκλόνισε κοινό και κριτικούς έρχεται ξανά να θέσει δύσκολα ερωτήματα για την αλήθεια, την ηθική και τη δικαιοσύνη στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γεράσιμος Γεννατάς και η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστούν, μαζί με τους Αναστασία Τσιλιμπίου, Αθηνά Χατζηαθανασίου και Παναγιώτα Χαϊδεμένου, σε ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξετάζει τα όρια ανάμεσα στην ενοχή και την αθωότητα, τη φήμη και το γεγονός, την αλήθεια και το ψέμα.

Υπόθεση

Ο καθηγητής Ντάνιελ Τέρνερ (Γεράσιμος Γεννατάς) φαίνεται να τα έχει όλα: μια επιτυχημένη καριέρα, μια αγαπημένη σύζυγο (Φαίη Ξυλά) και μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Όλα όμως ανατρέπονται όταν μια πρώην μαθήτριά του τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Η καταγγελία αυτή φέρνει τα πάνω κάτω, καθώς τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα τον καταδικάζουν πριν καν ακουστεί η φωνή του. Ο Ντάνιελ αρνείται τις κατηγορίες, όμως η ζωή του καταρρέει: φίλοι και συνάδελφοι τον απορρίπτουν, ενώ τα μυστικά του παρελθόντος βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η δικηγόρος Ρέιτσελ (Αθηνά Χατζηαθανασίου) προσπαθεί να φτάσει στην αλήθεια, καθώς το ερώτημα πλανάται: είναι οι φήμες πιο δυνατές από τα αποδεικτικά στοιχεία;

Δώδεκα χρόνια αργότερα, η Άλις (Αναστασία Τσιλιμπίου), κόρη του Ντάνιελ, προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τις μνήμες της παιδικής της ηλικίας και να κατανοήσει ποιος πραγματικά ήταν ο πατέρας της. Οι θεατές καλούνται να αναλάβουν ρόλο δικαστή, σε μια παράσταση που μετατρέπει το θέατρο σε αίθουσα κρίσης συνειδήσεων.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Στον κόσμο των Αλιγατόρων το πιο ευάλωτο πλάσμα είναι το παιδί. Η αθωότητά του απειλείται όταν η ζούγκλα των ενηλίκων εισβάλλει στο σπίτι του, μετατρέποντας τα παραμύθια σε εφιάλτες και τη μνήμη σε πεδίο μάχης.

Η προστασία των παιδιών από τη βία, την κακοποίηση και τη διαστρέβλωση της αθωότητάς τους είναι μια αδιαπραγμάτευτη αξία. Οι Αλιγάτορες δεν είναι μόνο πλάσματα της φαντασίας∙ είναι οι φόβοι μας, οι προκαταλήψεις μας, η ίδια η κοινωνία.

Η εποχή του #MeToo μάς έφερε αντιμέτωπους με αλήθειες που σιωπούσαν επί δεκαετίες, αλλά και με το λεπτό όριο ανάμεσα στη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και στην καταδίκη χωρίς αποδείξεις. Οι ήρωες του έργου παλεύουν μέσα σε αυτό το δίλημμα: ένας κατηγορούμενος, μια οικογένεια σε κρίση, ένα παιδί που αναζητά την αλήθεια.

Οι Αλιγάτορες είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας – μια υπενθύμιση πως η ανθρωπιά μας δοκιμάζεται ακριβώς εκεί όπου η κρίση μας συγκρούεται με το συναίσθημα».

Γιάννης Λασπιάς

Συντελεστές

Κείμενο: Andrew Keatley

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιάννης Λασπιάς

Μουσική σύνθεση: Incirrina

Επιμέλεια κίνησης: Άλκηστις Πολυχρόνη

Σκηνικά: Αρετή Μουστάκα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Βαγγέλης Μούντριχας

Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ειρήνη Γεωργακίλα

Βοηθοί σκηνογράφου: Μαρουσσώ Παγώνη, Δήμητρα Τριανταφύλλου

Αφίσα / Φωτογραφίες: Γιώργος Κασαπίδης

Trailer: Νικήτας Χάσκας

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά):

Γεράσιμος Γεννατάς, Φαίη Ξυλά, Αναστασία Τσιλιμπίου, Παναγιώτα Χαϊδεμένου, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Ημερομηνία πρεμιέρας: 10 Νοεμβρίου 2025

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο: Auditorium – Σίνα 2-4, Αθήνα

Τηλέφωνα θεάτρου: 210 3614216, 210 3642334 (Δευτ.-Σαβ. 11:00–17:00)

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 18 €, Μειωμένο (εξώστης/φοιτητικό/ανέργων/άνω των 65) 15 €

Προπώληση: more.com

Προσφορά προπώλησης έως 26 Οκτωβρίου: 14 €