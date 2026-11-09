Οι Αλκμάν επιστρέφουν στο Baumstrasse με full band και παρουσιάζουν την παράσταση «ΑλκWOμαν», μια μουσική αφήγηση που στρέφει το βλέμμα στις γυναικείες ιστορίες, στις ηρωίδες των παραδοσιακών τραγουδιών και στις σύγχρονες μορφές που κατοικούν στα δικά τους τραγούδια.

Η παράσταση χτίζεται πάνω στην ιδέα της μουσικής, της φροντίδας, της ανθρωπιάς και της αγάπης ως δυνάμεων που μπορούν να προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο να κοιτάξουμε τον κόσμο. Οι Αλκμάν φέρνουν στο προσκήνιο ιστορίες κοριτσιών και γυναικών, ενώ άνδρες και παιδιά συμμετέχουν σε αυτή την αφήγηση άλλοτε αρμονικά και άλλοτε αντιστικτικά.

Ηρωίδες παραδοσιακών τραγουδιών από όλη την Ελλάδα, όπως η Παρτάλω, η Βασιλικούδα και το Μαργούδι, συναντούν πρόσωπα από τα τραγούδια των Αλκμάν: την Ντίνα, τη γιαγιά Μαρίκα από την Μπόργιανη, τη Φλόρα και τη Ρόουζ, τη Μαρία Αλάλι και άλλες ιστορίες που ενώνονται σε έναν κοινό μουσικό κύκλο.

Μουσική, λόγος και εικόνα στην «ΑλκWOμαν»

Στην παράσταση τα τραγούδια συνοδεύονται ζωντανά από κείμενα της Αθηνάς, με τη φωνή της μικρής Βασιλικής, ενώ παράλληλα προβάλλονται σχέδια της Μαρίας Σινάνογλου. Η ίδια έχει επιμεληθεί και τη σύνθεση της αφίσας, χρησιμοποιώντας ως βάση το έργο «Ο Χορός» του Henri Matisse και το λογότυπο «ΑλκWOμαν», με το «WO» να σχηματίζει το γυναικείο σώμα.

Στη σκηνή θα βρίσκονται ο Κώστας Αρσένης στο μπάσο, ο Δημήτρης Καζάνης στο βιολί, ο Βαγγέλης Κοτζάμπασης στα τύμπανα, η Αθηνά Τασούλα σε τραγούδι, μελόντικα, glockenspiel και κρουστά, ο Δημήτρης Σινάνογλου σε πιάνο και τραγούδι, η Ελένη Φουρλάνου σε κανονάκι, βιόλα, γκάιντα και τραγούδι και ο Κυριάκος Καραμπερόπουλος σε τραγούδι, κλαρίνο, φλογέρα και καβάλ. Στην κονσόλα ήχου βρίσκεται ο Θανάσης Γκίκας, ενώ συμμετέχει και η μικρή Βασιλική.

Τέσσερα live videos από την προηγούμενη εμφάνισή τους στο Baumstrasse

Παράλληλα, οι Αλκμάν ξεκίνησαν να ανεβάζουν μια σειρά από τέσσερα live videos από τη συναυλία τους στο Baumstrasse στις 2 Μαΐου 2025, που πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της κυκλοφορίας του EP «Καππαδοκία». Εκεί είχαν υποδεχτεί στη σκηνή τον Χάρη Λαμπράκη στο νέι και τον Στρατή Ψαραδέλλη στην πολίτικη λύρα.

Το πρώτο video είναι ο «Τραγουδιστής», με τον Κυριάκο Καραμπερόπουλο στην ερμηνεία και τη συμμετοχή των Χάρη Λαμπράκη και Στρατή Ψαραδέλλη. Πρόκειται για τραγούδι από τον πρώτο δίσκο των Αλκμάν, «Στην πόλη ανήκω», που κυκλοφόρησε το 2016. Τα τέσσερα videos από εκείνη τη συναυλία θα δημοσιευτούν σταδιακά στο κανάλι του συγκροτήματος μέχρι τη νέα εμφάνισή τους στο Baumstrasse.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 21:30 Baumstrasse

Σερβίων 8, Βοτανικός Τιμή εισιτηρίου: 15€ Προπώληση: ticketservices.gr