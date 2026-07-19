Η Ally Salort παρουσιάζει το νέο EP «Isn’t it sweeter?», μια συλλογή έξι τραγουδιών γύρω από την προσωπική εξέλιξη, την πίεση της επιτυχίας και την προσπάθεια να αφήσει πίσω της παλαιότερες εκδοχές του εαυτού της.

Το δεύτερο EP της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και δημιουργού κυκλοφόρησε στις 17 Ιουλίου 2026 μέσω των Disruptor Records και RCA Records. Ακολουθεί το «Change of Plans» του 2025 και περιλαμβάνει τα «I’ve Never Met Her», «Housekeeping», «Finish Line», «Proof», «A Little More Fun» και «If We Had Forever».

Είναι πράγματι “πιο γλυκά κάπου αλλού”;

Ο τίτλος «Isn’t it sweeter?» αποτελεί μια παραλλαγή της γνωστής έκφρασης σύμφωνα με την οποία «το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο στην άλλη πλευρά».

Η Ally Salort εμπνεύστηκε τη βασική ιδέα του EP κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λονδίνο. Παρότι βρισκόταν πολύ μακριά από το σπίτι της, διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να γράφει για τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες σκέψεις. Η αλλαγή τόπου δεν είχε αλλάξει όσα κουβαλούσε μέσα της. Όπου κι αν πήγαινε, ο εαυτός της παρέμενε εκεί.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση διαμόρφωσε τόσο τον τίτλο όσο και τον οπτικό κόσμο της κυκλοφορίας. Η ίδια συνδέει το EP με την εικόνα μιας βροχερής ημέρας στο Λονδίνο και με την εμπειρία του να μένει μόνη της σε ένα ξενοδοχείο για μερικές εβδομάδες, προσπαθώντας να μετατρέψει τις σκέψεις της σε τραγούδια.

Έξι διαφορετικές πλευρές της εξέλιξης

Στο «I’ve Never Met Her», η Ally Salort αποχαιρετά μια παλαιότερη εκδοχή του εαυτού της. Το τραγούδι ξεκίνησε αρχικά με περισσότερο παιχνιδιάρικη διάθεση, όμως στην πορεία εξελίχθηκε σε μια ιστορία για την απόσταση που μπορεί να χωρίζει έναν άνθρωπο από εκείνον που υπήρξε κάποτε. Η τραγουδίστρια το περιγράφει ως ένα απελευθερωτικό pop τραγούδι για τη στιγμή που αναγνωρίζεις ότι έχεις αλλάξει και δεν αισθάνεσαι πλέον υποχρεωμένος να κουβαλάς τα λάθη ή τους φόβους του παρελθόντος σου.

Το «Finish Line» στρέφεται στην πίεση που δημιουργούν οι στόχοι και στην τάση να αντιμετωπίζουμε τη ζωή σαν έναν αγώνα στον οποίο πρέπει διαρκώς να φτάσουμε κάπου. Η Salort εξετάζει την ανάγκη να εκτιμήσει περισσότερο το σημείο στο οποίο βρίσκεται, αντί να μετακινεί συνεχώς τη νοητή γραμμή του τερματισμού.

Στο «Housekeeping», η απόφαση να αφήσει έναν άνθρωπο πίσω δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται αμέσως όλα τα συναισθήματα. Το τραγούδι περιγράφεται ως μια περισσότερο ανεβαστική αλλά συναισθηματικά σύνθετη στιγμή, στην οποία η απομάκρυνση συνυπάρχει με την κρυφή ελπίδα ότι ο άλλος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται.

Το «Proof», αντίθετα, κοιτάζει με πικρία την ειρωνεία τού να αναγνωρίζει κάποιος την αξία σου μόνο αφού έχεις προχωρήσει. Το ενδιαφέρον και η επιβεβαίωση εμφανίζονται καθυστερημένα, όταν δεν είναι πλέον αρκετά για να αλλάξουν την ιστορία.

Από μια μικρή φράση σε ολόκληρο τραγούδι

Η γραφή της Ally Salort ξεκινά συνήθως από μια μεμονωμένη φράση, έναν τίτλο ή μια σκέψη που έχει καταγράψει στο κινητό της.

Όπως εξηγεί, όλα τα τραγούδια του EP γεννήθηκαν από κάποια μικρή λεκτική ιδέα που υπήρχε ήδη στις σημειώσεις της. Αυτή η μέθοδος τη βοηθά να συγκεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο συναίσθημα, αντί να αφήνει τη σύνθεση να χάνεται μέσα σε ένα ασύνδετο ρεύμα σκέψεων.

Ο τίτλος του EP προέρχεται από έναν στίχο του «A Little More Fun», ενός από τα δύο τραγούδια που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μαζί με την ολοκληρωμένη κυκλοφορία. Η φράση φάνηκε στην ίδια και στους συνεργάτες της να συνοψίζει ολόκληρη την ιδέα του έργου: τη διαρκή αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής και τη διαπίστωση ότι καμία αλλαγή τόπου ή συνθήκης δεν μπορεί από μόνη της να λύσει όσα συμβαίνουν μέσα μας.

Το «If We Had Forever» ολοκληρώνει το EP, λειτουργώντας ως το τελευταίο κεφάλαιο μιας δουλειάς που δεν προσφέρει εύκολες λύσεις. Ο τίτλος του στρέφεται προς την επιθυμία να υπήρχε περισσότερος χρόνος για μια σχέση ή μια ιστορία που δεν εξελίχθηκε όπως θα μπορούσε, κλείνοντας τον δίσκο σε περισσότερο μελαγχολικό τόνο. Το τραγούδι συνυπογράφει ο James Essien.

Η φωνή επιστρέφει στο επίκεντρο

Παρότι η Ally Salort έχει δώσει μεγάλη έμφαση στους στίχους και στην αφήγηση, στο «Isn’t it sweeter?» επιδιώκει να αναδείξει περισσότερο και την ερμηνευτική της πλευρά.

Η ίδια παραδέχεται ότι τα τελευταία χρόνια είχε αφοσιωθεί τόσο πολύ στην ιστορία των τραγουδιών, ώστε ορισμένες φορές αντιμετώπιζε τη φωνή σαν κάτι δευτερεύον. Στη νέα της περίοδο θέλει να ενώσει τα δύο στοιχεία: να συνεχίσει να αφηγείται προσωπικές και συγκεκριμένες ιστορίες, δίνοντας παράλληλα περισσότερο χώρο στη φωνή που την οδήγησε αρχικά στη μουσική.

Οι επιρροές της κινούνται ανάμεσα στην αφηγηματική ειλικρίνεια της Fiona Apple και στη φωνητική δεξιοτεχνία της Ariana Grande. Η πρώτη λειτουργεί για εκείνη ως υπενθύμιση ότι ένας δημιουργός δεν πρέπει να φοβάται να γράψει κάτι ιδιαίτερα προσωπικό, ενώ η δεύτερη υπήρξε βασική ερμηνευτική επιρροή από τα πρώτα της χρόνια.