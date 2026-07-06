Ο Alok και η Jennifer Lopez ενώνουν τις δυνάμεις τους στο “Everything’s Fine”, μια νέα συνεργασία που κυκλοφορεί σε δύο διαφορετικές εκδοχές, δίνοντας στο ίδιο τραγούδι δύο ξεχωριστές διαθέσεις.

Το single παρουσιάζεται μέσα από τις versions “Everything’s Fine (PM)” και “Everything’s Fine (AM)”, με τον Βραζιλιάνο DJ και παραγωγό να συναντά τη χαρακτηριστική pop λάμψη της Jennifer Lopez σε ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στη συναισθηματική ένταση και τη χορευτική ενέργεια.

Η “PM” εκδοχή κοιτά περισσότερο προς το dancefloor, με πιο έντονο ρυθμό και club αίσθηση, ενώ η “AM” version φωτίζει μια πιο ήπια και ατμοσφαιρική πλευρά του κομματιού. Έτσι, το “Everything’s Fine” δεν λειτουργεί απλώς ως ένα ακόμη καλοκαιρινό single, αλλά ως μια ιδέα με δύο όψεις: τη νύχτα και το ξημέρωμα, την εξωστρέφεια και την εσωτερικότητα.

Για τον Alok, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους DJs της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής, η συνεργασία με τη Jennifer Lopez προσθέτει ακόμη ένα μεγάλο pop όνομα στη διαδρομή του. Για την Jennifer Lopez, από την άλλη, το “Everything’s Fine” τη φέρνει ξανά σε ένα καθαρά χορευτικό περιβάλλον, εκεί όπου η φωνή και η εικόνα της έχουν συνδεθεί με μερικές από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της καριέρας της.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Alok Music και την B1 Recordings, εταιρεία της Sony Music Entertainment, και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Με το “Everything’s Fine”, ο Alok και η Jennifer Lopez επιχειρούν να δώσουν σε ένα τραγούδι δύο διαφορετικές αναγνώσεις, κρατώντας τον ίδιο πυρήνα αλλά αλλάζοντας την ενέργεια και την ατμόσφαιρα. Ένα single που δείχνει φτιαγμένο για καλοκαιρινές playlists, αλλά και για όσους θέλουν να ακούσουν την ίδια ιδέα από δύο διαφορετικές πλευρές.