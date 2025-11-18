Η θεατρική παράσταση Οι Ανέγγιχτες, μια δημιουργία των Αντώνη Χανιώτη και Λάμπρου Κομζιά, παρουσιάζεται στο Θέατρο Χώρος.

Οι Ανέγγιχτες είναι ένα έργο που γράφτηκε για να αναδείξει τη μοναδικότητα του ανθρώπου και την ειδοποιό διαφορά του από καθετί που επιχειρεί να τον μιμηθεί. Το κλειστοφοβικό περιβάλλον μιας cult αμερικάνικης αίρεσης δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να διερευνηθεί σε βάθος η ικανότητα του ανθρώπινου πνεύματος να παραμένει ζωντανό και ανθεκτικό ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Το απρόσμενο φινάλε υπογραμμίζει με ευαισθησία πως ακόμη και όταν όλα μοιάζουν να οδηγούν σε αδιέξοδο, το εσωτερικό τοπίο της ανθρώπινης ψυχής μένει απρόσιτο, ακατάβλητο και μεγαλειώδες.

Τρεις αδερφές, η Ρεβέκκα, η Ραχήλ και η Αθαλία, αποτελούν τα τελευταία μέλη της αίρεσης των ανέγγιχτων. Ζουν απομονωμένες σε ένα δάσος της βόρειας Αμερικής, προσμένοντας την εκπλήρωση μιας προφητείας για το τέλος του κόσμου. Όλα αλλάζουν όταν ένας μυστηριώδης ξένος φτάνει στο σπίτι τους, ανατρέποντας τις ισορροπίες και τις βεβαιότητες που κουβαλούν από παιδιά.

Στο σημείωμα του σκηνοθέτη τίθενται τα ερωτήματα: τι απομένει από τον άνθρωπο όταν ο κόσμος γύρω του καταρρέει; Τι συμβαίνει όταν η πίστη μετατρέπεται σε φυλακή, όταν η ελευθερία μοιάζει επικίνδυνη, όταν η αλήθεια γίνεται πιο ακριβή κι από το αίμα;

Οι Ανέγγιχτες είναι μια ιστορία εγκλωβισμού και λύτρωσης. Τρεις γυναίκες παλεύουν ανάμεσα στις προφητείες που κληρονόμησαν και στις εσωτερικές φωνές που τις καλούν σε μια διαφορετική ζωή, μέχρι την ανατρεπτική είσοδο ενός Ξένου.

Σε μια εποχή γεμάτη παραπληροφόρηση, ακραίες πολώσεις και αόρατο τεχνολογικό έλεγχο, το έργο λειτουργεί ως καθρέφτης που ρωτά: μήπως κι εμείς ζούμε σε μια φυλακή που βαφτίσαμε κανονικότητα;

Οι Ανέγγιχτες απευθύνονται σε κάθε σκεπτόμενο θεατή και αποτελούν φόρο τιμής στον άνθρωπο που, ακόμη και στις σκοτεινότερες στιγμές του, παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος.

Παρακαλείται το κοινό να μην αποκαλύψει το φινάλε της παράστασης, ώστε οι επόμενοι θεατές να το απολαύσουν απροειδοποίητα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφείς: Αντώνης Χανιώτης – Λάμπρος Κομζιάς

Σκηνοθεσία: Αντώνης Χανιώτης

Μουσική: Αντώνης Χανιώτης

Στίχοι: Λάμπρος Κομζιάς – Έλλη Δαδήρα

Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Μαρίνη

Χορογραφίες – Κινησιολογία: Χριστιάνα Σκιαδά-Πομόνη

Ενορχήστρωση – Παραγωγή: Βασίλης Αβραντίνης, Φίλιππος Γέμελας, Athensmusic Group

Φωτογραφίες – Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Παίζουν και τραγουδούν επί σκηνής (αλφαβητικά):

Έλλη Δαδήρα, Δημήτρης Σαμαράς, Ελένη Σαμπαριώτη, Παρασκευή Τζιαρτζιάνη, Χαρά Φιούρη.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή – Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20:00

Διάρκεια: 85’

Θέατρο Χώρος

Πραβίου 6-8, Βοτανικός

Τηλέφωνο: 213426736

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Ανέργων, ΑμεΑ, φοιτητικό/μαθητικό: 12€

Ομαδικές κρατήσεις: 10€

Προπώληση: ticketmaster.gr