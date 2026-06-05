Η Veego Records επανακυκλοφορεί, μετά από 55 χρόνια, ένα από τα πιο σπάνια singles της ελληνικής δισκογραφίας.

Το θρυλικό psych folk 7’’ της Αννίτας Κουτσουβέλη, «Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος», που κυκλοφόρησε αρχικά από τη Minerva το 1971, επιστρέφει σε αυστηρά περιορισμένη έκδοση 150 αντιτύπων.

Ένα single που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο στην εποχή του, για να αποκτήσει αργότερα cult φήμη μέσα από τη συλλογή «Ελληνικό Ροκ Διαδρομές 70s» στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Από εκεί ξεκίνησε και η αναζήτηση αυτού του χαμένου διαμαντιού της ελληνικής ψυχεδελικής folk.

Το «Τυλιγμένοι στο Χάος» ακούστηκε στη βραβευμένη μικρού μήκους ταινία Electric Swan της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, χαρίζοντας νέα ζωή σε ένα τραγούδι που παραμένει αλλόκοτο, υπνωτικό και αδιανόητα κολλητικό.

«Η Χλόη Περιμένει / Τυλιγμένοι στο Χάος» είναι μια κυκλοφορία που είτε θα λατρέψεις είτε θα μισήσεις — αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσεις ποτέ.