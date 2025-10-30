Η συναρπαστική παράσταση που επαναπροσδιορίζει τις ιστορίες μυστηρίου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, μετά το πολύ επιτυχημένο πρώτο της ανέβασμα που καταχειροκροτήθηκε από κοινό και κριτικούς, συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη.

Η Κάτια Δανδουλάκη πρωταγωνιστεί στο συγκλονιστικό έργο του Πάουλο Οριόλ ως η δαιμόνια δικηγόρος που αναζητά την αλήθεια για τον φόνο ενός νέου άντρα. Μαζί της οι Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος και Χλόη Μάντζαρη – μοιράζονται το μυστήριο και το δράμα.

Ένας σφιχτοδεμένος ιστός από αλήθειες και ψέματα τυλίγει τους πρωταγωνιστές. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η δικαίωση γίνεται δικαιοσύνη.

Μια παράσταση για όσους αγαπούν το καλό θέατρο, που ξεχώρισε το κοινό και απογείωσε η θεατρική κριτική. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Δανδουλάκη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ένας επιτυχημένος νεαρός επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον φόνο της ερωμένης του. Είναι παγιδευμένος σε μία δίνη από ανομολόγητους φόβους, παρορμητικές αποφάσεις, υποψίες και σκιές, μυστικά και ψέματα.

Μία δαιμόνια δικηγόρος καλείται να φωτίσει τις σκοτεινές πτυχές του μυστηρίου. Έχει όμως μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, μαζί του, για να ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και κάθε λεπτό που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ή μήπως όχι;

Η αλήθεια και το ψέμα μπλέκονται σε έναν σφιχτοδεμένο ιστό που όσο πιο πολύ ξεδιπλώνεται τόσο πιο περίπλοκος γίνεται.

Πόση αλήθεια χωράει σε ένα ψέμα; Πόσο ψέμα κρύβει μια αλήθεια;

Μετάφραση – Διασκευή: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου

Κινηματογράφηση: Νίκος Σούλης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Λίζυ Παπάζογλου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Ψύλλος

Μουσική: Μιλτιάδης Παπαστάμου

Πρωταγωνιστούν

Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη 19:30

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:00

Κυριακή 19:30

Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

Αγ. Μελετίου 61, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2108640414

Εισιτήρια από 18 ευρώ

Προπώληση: more.com