Η Αποστολία Ζώη παρουσιάζει το νέο της single «Άσε ό,τι κάνεις», ένα τραγούδι με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση, ρυθμό και εξωστρεφή ενέργεια.

Σε μουσική και στίχους του Λεωνίδα Σώζου, το «Άσε ό,τι κάνεις» κινείται σε ανάλαφρο, ανεβαστικό ύφος, χτίζοντας την ατμόσφαιρά του γύρω από την ανάγκη να αφήσεις για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και να παραδοθείς στη στιγμή. Ο τίτλος λειτουργεί σαν άμεση πρόσκληση: να σταματήσεις ό,τι σε κρατά απασχολημένο και να δώσεις χώρο στο φλερτ, στη χαρά και στην ξεγνοιασιά.

Η Αποστολία Ζώη ερμηνεύει το τραγούδι με τη γνώριμη σκηνική της ενέργεια, δίνοντάς του έναν χαρακτήρα φωτεινό, παιχνιδιάρικο και άμεσο. Το κομμάτι έχει τη λογική ενός καλοκαιρινού single που θέλει να ακουστεί δυνατά, να μπει εύκολα στο ρεφρέν και να συνοδεύσει στιγμές διασκέδασης.

Το «Άσε ό,τι κάνεις» έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες κυκλοφορίες της Αποστολίας Ζώη, η οποία συνεχίζει να κινείται σε pop λαϊκό ήχο, με τραγούδια που δίνουν έμφαση στη μελωδία, τον ρυθμό και την άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Κιθάρες: Στέλιος Μπινιάρης

Κρουστά: Τάσος Λυμπέρης

Πλήκτρα, Προγραμματισμός: Νίκος Χωρίτος

Πες μου, τι είναι η αγάπη;

Μήπως είναι κάτι, κάτι άπιαστο

Μα από τότε που σε βρήκα, έχω απάντηση

Η αγάπη είναι κόλαση και ναι

Μ’ αρέσει να΄μαι εκεί

Άσε ό,τι κάνεις κι έλα πάρε μ’ αγκαλιά

Ξέχνα τις δουλειές σου δεν θα πάνε πουθενά

Άσε ότι κάνεις κι έλα πες μου σ’ αγαπώ

Γιατί, κοντά σου μόνο ηρεμώ

Άσε ότι κάνεις κι έλα πάρε μ’αγκαλιά

Ξέχνα τις δουλειές σου δεν θα πάνε πουθενά

Κρίμα ειν’ η καρδιά μου που μακριά σου σταματά

Με εσένα μόνο πάλι ξεκινά

Πες μου, τι είναι η αγάπη;

Είναι αυτό το χάδι, που με κυβερνά

Μα από τότε που σε βρήκα, έχω απάντηση

Η αγάπη είναι κόλαση και ναι

Μ’ αρέσει να΄μαι εκεί