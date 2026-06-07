Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Η Αργεντινή δεν ακούγεται με έναν μόνο τρόπο. Δεν είναι μόνο το tango που βγαίνει από τα στενά του Buenos Aires, ούτε μόνο η φωνή της Mercedes Sosa που ανεβαίνει από τα βουνά του βορρά σαν λαϊκή προσευχή. Είναι μια χώρα τεράστια, σχεδόν ήπειρος από μόνη της, με μουσικές που αλλάζουν χρώμα όσο αλλάζει το τοπίο: λιμάνι, απέραντες πεδιάδες, Άνδεις, ποτάμια, προάστια, γήπεδα, νυχτερινά κλαμπ, δρόμοι γεμάτοι νεολαία και μνήμη.

Η αργεντίνικη μουσική μοιάζει με τον ίδιο τον χάρτη της χώρας. Στο Buenos Aires γεννήθηκε ο μεγάλος αστικός μύθος του tango. Στον βορρά, κοντά στις Άνδεις και στα σύνορα με τη Βολιβία και την Παραγουάη, το folklore κράτησε μέσα του ιθαγενείς, ισπανικές και αγροτικές μνήμες. Στο Litoral, εκεί όπου τα ποτάμια Paraná και Uruguay ορίζουν μια άλλη γεωγραφία, ακούγεται το chamamé. Στην Córdoba ζει το cuarteto, ο λαϊκός χορευτικός ήχος μιας περιοχής που έμαθε να διασκεδάζει χωρίς να απολογείται. Και στα σύγχρονα προάστια, η cumbia villera, το trap και το urbano έδωσαν φωνή σε μια νέα Αργεντινή, πιο άμεση, πιο ψηφιακή, πιο ατίθαση.

Το tango έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας, σε κοινή αργεντίνικη και ουρουγουανή παράδοση. Η UNESCO το συνδέει με τις λαϊκές τάξεις του Buenos Aires και του Montevideo, μέσα στο περιβάλλον του Río de la Plata, εκεί όπου συναντήθηκαν Ευρωπαίοι μετανάστες, απόγονοι Αφρικανών σκλάβων και criollos (απόγονοι Ισπανών), δημιουργώντας μια νέα αστική ταυτότητα.

Το Buenos Aires και η μουσική του λιμανιού

Το Buenos Aires είναι από τις πόλεις που δεν συνοδεύουν απλώς τη μουσική τους. Τη γεννούν. Το tango δεν εμφανίστηκε ως κομψή μουσική σαλονιού, αλλά ως ήχος φτωχών συνοικιών, λιμανιών, μεταναστών, μοναξιάς και επιβίωσης. Στα conventillos, τις φτωχικές πολυκατοικίες όπου συγκατοικούσαν άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και γλώσσες, η μουσική έγινε κοινός κώδικας. Εκεί το bandoneón άρχισε να μιλάει σαν άνθρωπος που δεν θέλει να κλάψει δημόσια.

Το tango είναι γεωγραφία συμπυκνωμένη. Είναι ο ήχος μιας πόλης που κοιτάζει την Ευρώπη αλλά πατά στη Λατινική Αμερική. Είναι η μουσική ενός λιμανιού που υποδέχθηκε εκατομμύρια μετανάστες και τους μετέτρεψε σε συλλογική μελαγχολία. Γι’ αυτό και το tango δεν είναι μόνο χορός. Είναι τρόπος να περπατάς, να θυμάσαι, να χάνεις, να ειρωνεύεσαι τον εαυτό σου.

Ο Carlos Gardel έγινε η μεγάλη φωνή αυτής της εποχής. Με εκείνον, το tango πήρε πρόσωπο, σινεμά, μύθο. Έπειτα ήρθε ο Astor Piazzolla και το έκανε ξανά ανήσυχο. Με το nuevo tango, έφερε στο είδος στοιχεία από jazz, κλασική μουσική και πιο σύνθετη αρμονική σκέψη, προκαλώντας αρχικά αντιδράσεις από τους παραδοσιακούς κύκλους, αλλά ανοίγοντας τον δρόμο για να ακουστεί το tango ως σύγχρονη παγκόσμια μουσική.

Ο βορράς: όταν η γη τραγουδάει πριν από την πόλη

Αν το Buenos Aires είναι ο αστικός παλμός, ο βορράς της Αργεντινής είναι η βαθύτερη μνήμη. Εκεί, σε περιοχές όπως η Salta, η Tucumán, η Jujuy και η Santiago del Estero, η μουσική συνδέεται με το χώμα, τις γιορτές, τις αγροτικές κοινότητες, τις ιθαγενείς επιρροές και την καθημερινότητα μακριά από το λιμάνι.

Η chacarera, η zamba, η vidala, η baguala, το carnavalito δεν είναι απλώς είδη. Είναι τρόποι να ειπωθεί η απόσταση από το κέντρο, η σχέση με τη γη, η ζωή στα υψίπεδα και στις επαρχίες. Οι παραδοσιακές φόρμες της Αργεντινής συνδέονται έντονα με συγκεκριμένες περιοχές: chacarera και zamba στον βορρά, chamamé στο Litoral, cueca και tonada στο Cuyo, malambo και milonga pampeana στις πάμπες (πεδιάδες).

Εδώ συναντάμε μορφές όπως ο Atahualpa Yupanqui και η Mercedes Sosa. Ο πρώτος υπήρξε ο μεγάλος ποιητής της γης, της σιωπής και του μοναχικού ανθρώπου. Η δεύτερη έγινε η φωνή μιας ολόκληρης ηπείρου. Με τη Mercedes Sosa, το αργεντίνικο folklore δεν έμεινε τοπική παράδοση. Έγινε πολιτική μνήμη, κοινωνική ευαισθησία, λαϊκή αξιοπρέπεια.

Δίπλα σε αυτή τη μεγάλη παράδοση του folklore στέκεται και ο Facundo Cabral, μια διαφορετική αλλά συγγενική μορφή. Δεν εκπροσωπεί τόσο έναν συγκεκριμένο τοπικό ρυθμό, όσο την εικόνα του Αργεντινού τροβαδούρου: του ανθρώπου που παίρνει μια κιθάρα και μετατρέπει τη διαδρομή, τη μοναξιά και τη λαϊκή σοφία σε τραγούδι.

Το Litoral και τα ποτάμια: ο ήχος του chamamé

Στα βορειοανατολικά, κοντά στην Corrientes και στην περιοχή του Litoral, η Αργεντινή αλλάζει υγρασία, χρώμα και ρυθμό. Εκεί δεν κυριαρχεί το λιμάνι του Buenos Aires ούτε η ξηρή αίσθηση των Άνδεων. Κυριαρχούν τα ποτάμια, η γειτνίαση με την Παραγουάη και τη Βραζιλία, οι Guaraní επιρροές και ένας διαφορετικός τρόπος χορού.

Το chamamé γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ως χαρακτηριστική πολιτιστική έκφραση της Corrientes και του Litoral, συνδυάζοντας μουσική και χορό με Guaraní και ισπανικές επιρροές. Είναι από τα πιο ωραία παραδείγματα του πώς η γεωγραφία αλλάζει τη μουσική. Όσο πιο κοντά στα ποτάμια και στα βορειοανατολικά σύνορα, τόσο περισσότερο η Αργεντινή παύει να ακούγεται “ευρωπαϊκή” και ξαναβρίσκει την ενδοχώρα της.

Οι πάμπες, οι gauchos και η μοναξιά του ανοιχτού ορίζοντα

Η αργεντίνικη πάμπα, η τεράστια πεδιάδα που συνδέεται με τον gaucho, έδωσε στη χώρα μια άλλη μυθολογία. Εκεί η μουσική δεν είναι τόσο αστική όσο το tango ούτε τόσο ορεινή όσο το folklore του βορρά. Είναι πιο ανοιχτή, πιο λιτή, πιο συνδεδεμένη με τον καβαλάρη, την απόσταση, την περιπλάνηση.

Η milonga pampeana και το malambo κουβαλούν αυτή την αίσθηση. Ο ρυθμός τους έχει κάτι από το βάδισμα του αλόγου και την κόντρα του ανθρώπου με τον απέραντο χώρο. Αν το tango δείχνει τον άνθρωπο που στριμώχνεται στην πόλη, η πάμπα δείχνει τον άνθρωπο που χάνεται στον ορίζοντα.

Rock nacional: η νεολαία βρίσκει δική της γλώσσα

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και μετά, η Αργεντινή απέκτησε μία από τις πιο δυνατές rock σκηνές της Λατινικής Αμερικής. Το rock nacional δεν ήταν απλή μίμηση του αγγλοσαξονικού rock. Έγινε τρόπος έκφρασης μιας νεολαίας που ήθελε να μιλήσει στα ισπανικά, με δικές της αγωνίες, δική της ποίηση, δική της σχέση με την πολιτική και την καθημερινότητα.

Ο Charly García, με τους Sui Generis και αργότερα σόλο, υπήρξε κεντρική μορφή αυτής της μετάβασης. Οι Serú Girán, ο Luis Alberto Spinetta, ο Fito Páez, οι Soda Stereo και ο Gustavo Cerati έκαναν το αργεντίνικο rock κάτι πολύ μεγαλύτερο από εγχώρια σκηνή. Το έκαναν αστική λογοτεχνία με ηλεκτρικές κιθάρες.

Οι Soda Stereo ειδικά κατάφεραν να γίνουν το μεγάλο εξαγώγιμο σύμβολο του rock en español. Με τον Cerati, το Buenos Aires απέκτησε μια άλλη μουσική εικόνα: πιο κοσμοπολίτικη, πιο μοντέρνα, πιο κοντά στην αισθητική της παγκόσμιας pop και alternative σκηνής, αλλά πάντα με αργεντίνικο υπαρξιακό βάθος.

Cumbia, villas και λαϊκή πραγματικότητα

Η cumbia είναι λαϊκός χορευτικός ρυθμός με ρίζες κυρίως στην Κολομβία, που ταξίδεψε σε όλη τη Λατινική Αμερική και στην Αργεντινή απέκτησε δική του, έντονα αστική και λαϊκή ταυτότητα. Στο Buenos Aires και στα μεγάλα αστικά κέντρα, η cumbia villera έγινε η μουσική των villas, των φτωχών συνοικιών, των ανθρώπων που δεν έβρισκαν τον εαυτό τους στα μεγάλα εθνικά σύμβολα.

Ο τουριστικός οργανισμός του Buenos Aires σημειώνει ότι, παρότι το tango και το folklore είναι οι παραδοσιακές μουσικές αναφορές της πόλης, η cumbia είναι ίσως το πραγματικό σημερινό της soundtrack, με την cumbia villera να αποτελεί χαρακτηριστικό αστικό υποείδος.

Η Gilda, παρότι συνδέεται περισσότερο με την πιο ρομαντική και λαϊκή πλευρά της cumbia, έγινε σχεδόν αγία μορφή της αργεντίνικης pop λαϊκότητας. Το τραγούδι της δεν έχει την επιτήδευση του tango ούτε την ποιητική βαρύτητα του folklore. Έχει όμως κάτι εξίσου δυνατό: άμεσο συναίσθημα.

Trap, urbano και η νέα Αργεντινή του διαδικτύου

Η σημερινή Αργεντινή δεν κοιτάζει μόνο πίσω. Το Buenos Aires των τελευταίων χρόνων είναι ένα από τα πιο δυναμικά κέντρα της λατινικής urban σκηνής. Ο Bizarrap, ο Duki, η Nicki Nicole, η María Becerra, η TINI, η Emilia, ο Trueno, ο Milo J, η Lali, ο Luck Ra, οι Ca7riel & Paco Amoroso δείχνουν ότι η χώρα έχει περάσει σε μια νέα φάση: από το bandoneón και την κιθάρα, στο στούντιο, στο beat, στο viral βίντεο, στην παγκόσμια πλατφόρμα.

Το 2025, τα Premios Gardel έδειξαν καθαρά αυτή τη μεγάλη πολυμορφία της σημερινής σκηνής, με διακρίσεις για καλλιτέχνες όπως οι Ca7riel & Paco Amoroso, Trueno, Lali και Charly García, σε ένα τοπίο όπου συνυπάρχουν pop, rock, urbano, folklore και tango. Η Spotify, από την πλευρά της, κατέγραψε για το καλοκαίρι του 2025 στην Αργεντινή ισχυρή παρουσία σύγχρονων εγχώριων ήχων, με τραγούδια όπως το “Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61” να εμφανίζονται στις τάσεις της περιόδου.

Αυτό είναι το ενδιαφέρον με την Αργεντινή: δεν εγκαταλείπει τα παλιά της φαντάσματα. Τα παίρνει μαζί της. Το trap της συχνά έχει την ίδια υπερβολική αυτοσυνείδηση που είχε κάποτε το tango. Το rock της κουβαλά ακόμη την αίσθηση μιας χώρας που σκέφτεται πολύ. Η pop της δεν φοβάται τη θεατρικότητα. Και η cumbia της θυμίζει ότι κάτω από κάθε μεγάλη εθνική αφήγηση υπάρχει πάντα ο δρόμος.

Σύγχρονοι mainstream καλλιτέχνες

Ο Bizarrap είναι ίσως το πιο διεθνώς αναγνωρίσιμο σύμβολο της νέας αργεντίνικης παραγωγής. Δεν λειτουργεί απλώς ως παραγωγός, αλλά ως πλατφόρμα. Με τα Music Sessions του έκανε το στούντιο σκηνή, το beat γεγονός και την αργεντίνικη urban παραγωγή παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Ο Duki θεωρείται από τις κεντρικές μορφές του αργεντίνικου trap. Η σημασία του δεν είναι μόνο εμπορική. Αντιπροσωπεύει τη γενιά που βγήκε από τις μάχες freestyle, από το διαδίκτυο και από μια κουλτούρα νεανικής “αυτοκατασκευής”. Με αυτόν, το Buenos Aires μίλησε τη γλώσσα του παγκόσμιου trap χωρίς να χάσει την τοπική του προφορά.

Η Nicki Nicole έφερε μια πιο ευέλικτη, μελωδική και pop-rap πλευρά στη σκηνή. Η παρουσία της στο Billboard Argentina Hot 100 με πολλαπλές πρωτιές και δεκάδες τραγούδια δείχνει τη σταθερή εμπορική της δύναμη στην εγχώρια αγορά.

Η María Becerra είναι από τα πιο καθαρά παραδείγματα της νέας λατινικής pop σταρ από την Αργεντινή. Κινείται ανάμεσα σε pop, reggaeton, bachata, urban και πιο ρομαντικές φόρμες, χτίζοντας ένα προφίλ που δεν περιορίζεται στην τοπική αγορά.

Η TINI ξεκίνησε από την τηλεοπτική pop κουλτούρα και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop παρουσίες της Αργεντινής. Η διαδρομή της από το “Violetta” στη σύγχρονη latin pop δείχνει πώς η χώρα εξάγει πλέον όχι μόνο ήχους, αλλά και ολοκληρωμένες pop περσόνες.

Η Emilia ανήκει στη γενιά που συνδέει το αργεντίνικο pop με την αισθητική των 00s, το dance στοιχείο και τη διεθνή latin αγορά. Η παρουσία της σε μεγάλες σκηνές εκτός Αργεντινής δείχνει την εξωστρέφεια της νέας σκηνής.

Ο Trueno εκπροσωπεί μια πιο ραπ, κοινωνική και νεανικά μαχητική πλευρά. Προέρχεται από το freestyle περιβάλλον και κουβαλά την παράδοση του hip hop ως φωνή γειτονιάς, αλλά με mainstream απήχηση.

Ο Luck Ra έφερε ξανά στο προσκήνιο τη χορευτική λαϊκή ενέργεια της Αργεντινής, με συνδέσεις προς το cuarteto και την cumbia urbana. Η επιτυχία του “Hola Perdida” με τον Khea δείχνει αυτή τη νέα ένωση λαϊκού χορευτικού ήχου και urban κυκλοφορίας.

Οι Ca7riel & Paco Amoroso είναι η πιο απρόβλεπτη πλευρά της σύγχρονης σκηνής. Ανακατεύουν pop, funk, jazz, ηλεκτρονικά, reggaeton, trap, χιούμορ και σάτιρα, αρνούμενοι να χωρέσουν σε ένα είδος. Διεθνή μέσα τούς παρουσίασαν ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και προκλητικά εξαγώγιμα σχήματα της νέας Αργεντινής.

Οι Ke Personajes συνδέουν την cumbia με το σημερινό λαϊκό mainstream. Με τραγούδια που ακούγονται παντού, από ραδιόφωνο μέχρι γιορτές και πλατφόρμες, δείχνουν ότι η cumbia στην Αργεντινή δεν είναι απλώς παλιό λαϊκό είδος, αλλά ζωντανή εμπορική δύναμη.

Οι Airbag κρατούν ζωντανή τη ροκ πλευρά της σημερινής Αργεντινής.

Η Soledad και ο Abel Pintos θυμίζουν ότι το folklore δεν έχει μείνει στο μουσείο. Και οι δύο έχουν καταφέρει να φέρουν τις ρίζες σε πιο σύγχρονο, μαζικό ακροατήριο, κρατώντας δεσμό με την επαρχία, το τραγούδι των μεγάλων χώρων και τη συναισθηματική λαϊκή μπαλάντα.

12 τραγούδια – κλειδιά για να μπεις στη μουσική φιλοσοφία της Αργεντινής

1. Angel Villoldo – “El Choclo” (1903)

Ένα από τα θεμελιακά tango. Εδώ ακούγεται η παλιά πόλη, πριν το tango γίνει παγκόσμιο σύμβολο. Είναι η Αργεντινή του λιμανιού, του χορού, της λαϊκής ειρωνείας και της πρώτης αστικής μυθολογίας.

2. Carlos Gardel – “Mi Buenos Aires querido” (1934)

Το Buenos Aires ως χαμένη πατρίδα, ως έρωτας, ως νοσταλγία. Ο Gardel δεν τραγουδά απλώς την πόλη. Tην κάνει συναίσθημα. Για πολλούς, αυτή είναι η φωνή με την οποία το tango έγινε αιώνιο.

3. Atahualpa Yupanqui – “Luna tucumana” (δεκαετία 1940)

Η Αργεντινή μακριά από το λιμάνι. Η Tucumán, ο βορράς, η νύχτα, η κιθάρα, η μοναξιά. Ο Yupanqui ανοίγει την πόρτα στην αγροτική, ποιητική και βαθιά εσωτερική πλευρά της χώρας.

4. Mercedes Sosa – “Alfonsina y el mar” (1969)

Ένα από τα μεγάλα τραγούδια του αργεντίνικου folklore, γραμμένο από τον Ariel Ramírez και τον Félix Luna για τη μνήμη της ποιήτριας Alfonsina Storni. Κυκλοφόρησε το 1969 με τη φωνή της Mercedes Sosa στο άλμπουμ Mujeres argentinas και έγινε σχεδόν τελετουργία του λατινοαμερικανικού τραγουδιού.

5. Sui Generis – “Rasguña las piedras” (1973)

Η είσοδος της νεολαίας στο αργεντίνικο τραγούδι με άλλη γλώσσα. Ο Charly García και οι Sui Generis φέρνουν την ευαισθησία, την υπαρξιακή αγωνία και την ανάγκη μιας γενιάς να μιλήσει αλλιώς.

6. Astor Piazzolla – “Libertango” (1974)

Το tango σπάει τα δεσμά του. Ο Piazzolla παίρνει την παράδοση και τη μεταμορφώνει σε κάτι μοντέρνο, νευρικό, διεθνές. Αν το παλιό tango ήταν μνήμη, το “Libertango” είναι κίνηση προς τα εμπρός.

7. León Gieco – “Sólo le pido a Dios” (1978)

Ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια της Αργεντινής και έγινε ύμνος ανθρωπισμού. Εδώ η αργεντίνικη μουσική συναντά την πολιτική συνείδηση της Λατινικής Αμερικής, χωρίς να γίνεται σύνθημα. Παραμένει προσευχή.

8. Soda Stereo – “De música ligera” (1990)

Το rock nacional στην πιο εμβληματική, εξαγώγιμη και γενεαλογική του στιγμή. Ο Gustavo Cerati και οι Soda Stereo δείχνουν ότι η Αργεντινή μπορεί να παράγει rock με παγκόσμια αισθητική και ισπανόφωνη ψυχή.

9. Los Fabulosos Cadillacs – “Matador” (1993)

Ska, rock, latin ενέργεια και πολιτική αλληγορία. Οι Fabulosos Cadillacs θυμίζουν ότι η αργεντίνικη μουσική δεν είναι μόνο μελαγχολική. Είναι και εκρηκτική, συλλογική, γεμάτη ρυθμική ένταση.

10. Gilda – “No me arrepiento de este amor” (1994)

Η λαϊκή καρδιά της Αργεντινής στα 90s. Η Gilda φέρνει την cumbia στην περιοχή του μύθου, με ένα τραγούδι που ακούγεται σαν ερωτική εξομολόγηση και σαν συλλογική λύτρωση.

11. Duki – “She Don’t Give a FO” (2017)

Το σημείο όπου το αργεντίνικο trap δηλώνει ότι υπάρχει, ότι έχει δική του σκηνή, δική του αυτοπεποίθηση και δικό του κοινό. Από εδώ και μετά, η νεανική Αργεντινή μιλά όλο και περισσότερο με beats.

12. Luck Ra & BM – “La Morocha” (2023)

Η σύγχρονη χορευτική Αργεντινή: cuarteto, cumbia, pop και λαϊκή ενέργεια σε ένα τραγούδι που δείχνει πόσο ζωντανή παραμένει η ανάγκη της χώρας να χορεύει, ακόμη κι όταν όλα γύρω της αλλάζουν.

Η μουσική φιλοσοφία μιας χώρας που ζει ανάμεσα στη μνήμη και την έκρηξη

Η Αργεντινή έχει κάτι σπάνιο: κάθε μεγάλο της είδος μοιάζει να απαντά σε διαφορετική υπαρξιακή ανάγκη. Το tango απαντά στη μοναξιά της πόλης. Το folklore στη μνήμη της γης. Το chamamé στη ροή των ποταμών και των συνόρων. Το rock nacional στην αγωνία της νεολαίας και της πολιτικής ιστορίας. Η cumbia στην ανάγκη του λαϊκού στρώματος να χορέψει. Το trap και το urbano στην εποχή όπου η ταυτότητα φτιάχνεται στο κινητό, στο στούντιο, στη γειτονιά και στην παγκόσμια οθόνη ταυτόχρονα.

Γι’ αυτό η Αργεντινή είναι τόσο ενδιαφέρουσα μουσικά. Δεν είναι απλώς μια χώρα με σπουδαία τραγούδια. Είναι μια χώρα που έχει μάθει να μετατρέπει τις αντιφάσεις της σε ήχο. Ευρωπαϊκή και λατινοαμερικάνικη. Αστική και αγροτική. Νοσταλγική και επιθετικά νέα. Μελαγχολική και χορευτική. Διανοούμενη και λαϊκή…

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Το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται την επόμενη Κυριακή, με μια νέα χώρα και τους δικούς της ήχους.

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