Τον Φεβρουάριο, στην καρδιά των Αποκριών, το Θέατρο Παλλάς μετατρέπεται σε φωτεινή ντισκομπάλα!

Η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορντανέλλι ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα πάρτι αφιερωμένο στη χρυσή εποχή της ποπ – τότε που ο κόσμος χόρευε, ερωτευόταν και ξεφάντωνε στα κλαμπ μέχρι το πρωί.

Με επιτυχίες που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, ρυθμούς που δεν σε αφήνουν ασυγκίνητο στη θέση σου και μια μπάντα αποφασισμένη να «ανάψει» την πλατεία, η Μπέσσυ, ο Γιώργος και ο Λάκης είναι οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς γεμάτης glitter, λάμψη, ποπ ακούσματα και ανέμελη χαρά, με την σκηνοθετική πινελιά του Δημήτρη Μαλισσόβα. Ακολουθήστε τους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι πίσω στα ’60s, ’70s και ’80s. Ελάτε να χορέψτε με την καρδιά σας και να διασκεδάσετε με την ψυχή σας, υπακούοντας στο ρυθμό, πάνω στις ψηλοτάκουνες πλατφόρμες σας. Επί σκηνής μαζί με τους τρεις αγαπημένους μας ερμηνευτές, ο Δημήτρης Κίκλης και η Rouge Noir Orchestra, φέρνουν το δικό τους αεράκι από την αμερικάνικη και την ευρωπαϊκή ποπ.

Dress code, προαιρετικό: Αφήστε τη φαντασία σας να διαλέξει για εσάς. Βγάλτε από τη ντουλάπα παγιέτες, παντελόνια καμπάνα, ροζ γυαλιά ή και, γιατί όχι, τολμήστε ένα total αποκριάτικο makeover: από αυθεντικό pop star look μέχρι αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες ή ένα μικρό, διακριτικό αξεσουάρ, κάθε μεταμφίεση είναι ευπρόσδεκτη. Σημασία έχει να μπείτε στο κλίμα πριν καν βρεθείτε μέσα στο Παλλάς.

«Μένουμε πάντα παιδιά»!

Ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί μια ανέμελη εποχή και να μοιραστούμε αυτό που όλοι χρειαζόμαστε σήμερα: λίγη ξενοιασιά, πολύ χορό και την αίσθηση ότι, έστω για ένα βράδυ, όλα γυρίζουν γύρω από τη μουσική.

Αφήγηση | Μαρία Παπαδοπούλου

Σκηνοθεσία | Δημήτρης Μαλισσόβας

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

τηλ. 2103213100

Εισιτήρια:

VIP: 65€

ΖΩΝΗ Α: 55€

ΖΩΝΗ Β: 45€

ΖΩΝΗ Γ: 35€

ΖΩΝΗ Δ: 30€

ΖΩΝΗ Ε: 25€

ΖΩΝΗ ΣΤ: 20€

ΑμεΑ: 15€

Προπώληση: ticketservices.gr

& στο ταμείο του Θεάτρου “Παλλάς”