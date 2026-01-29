Η Αριάννα Κ, κυκλοφορεί με τη μπάντα της, “Το Κομμάτι που Λείπει“, το νέο της single «Ψηλά Βουνά» σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το κομμάτι «Ψηλά Βουνά», με έμφαση το βιολί, το έξυπνο beat, τους ευαίσθητους στίχους και τα παράξενα φωνητικά, προαναγγέλλει τον νέο της δίσκο με τίτλο «Σινεμά Βεριτέ», που αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2025 σε παραγωγή του Γιώργου Καρανικόλα των Last Drive.

Η Αριάννα Καρανικόλα κυκλοφόρησε το πρώτο της αλμπουμ, «Early Landed», το 2018 και με το νέο αυτό single μας προετοιμάζει για τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο της.

Το single «Ψηλά Βουνά» κυκλοφορεί ψηφιακά από τη Veego Records.