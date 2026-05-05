Η Αριάννα Κ επιστρέφει με τη μπάντα της, Το Κομμάτι που Λείπει, παρουσιάζοντας το νέο άλμπουμ «Σινεμά Βεριτέ» που μόλις κυκλοφόρησε ψηφιακά από τη Veego Records, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση σε βινύλιο στις 30 Μαΐου 2026.

Το τραγούδι «Ψηλά Βουνά» αποτέλεσε την πρώτη εισαγωγή στον κόσμο του δίσκου, με χαρακτηριστικό το βιολί, το ευρηματικό beat και τη λεπτή συναισθηματική ένταση. Πριν λίγες μέρες παρουσίασε το δεύτερο single, «Σκανδάλη και πόνος», αποκαλύπτοντας μια πιο ωμή και ηλεκτρισμένη πλευρά του άλμπουμ. Το single συνοδεύεται και από video clip που σκηνοθέτησε ο Σπύρος Στεριώτης ενώ το animation έκανε ο Γιάννης Στύλος.

Το «Σινεμά Βεριτέ» κινείται σε ένα ιδιαίτερο ηχητικό και ποιητικό σύμπαν. Οι στίχοι είναι συχνά παραβολικοί, άλλοτε έντονα εικαστικοί και κοφτεροί, ενώ η μουσική δομή βασίζεται σε ένα rhythm section με έντονες αναφορές στη Motown, που έχει καθοριστικό ρόλο στη ροή των τραγουδιών.

Οι κιθάρες εναλλάσσονται ανάμεσα σε μίνιμαλ και εκκωφαντικές εκφάνσεις, τα πλήκτρα οδηγούν τις μελωδίες – ως φυσική προέκταση της σύνθεσης στο πιάνο – ενώ τα φωνητικά λειτουργούν είτε ως διπλασιασμοί είτε ως αντιστικτικές απαντήσεις στην κύρια φωνή. Τα βιολιά κινούνται από ατονικές περιοχές σε ambient, γλυκά περάσματα, συνθέτοντας έναν ήχο που δεν περιγράφεται εύκολα.

Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο Γιώργος Καρανικόλας (Last Drive). Ένα supersonic buzz: ηλεκτρικό, εκρηκτικό, μια ένταση που θυμίζει επαφή με ζωντανό ρεύμα.