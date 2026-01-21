Η Ασημίνα Κουρή (Assimina Kouris), παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο “We are love“, ένα τραγούδι world-folk αισθητικής, σε αγγλικά και ισπανικά. Ένας ύμνος αγάπης αφιερωμένος στην ενθύμηση ότι όλοι είμαστε ένα.

Το “We are love”, γράφτηκε το 2019 με αφορμή την ένωση δύο ανθρώπων, όμως στην καρδιά του αφορά όλους μας. Γεννήθηκε από μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη: την ανάγκη για σύνδεση, για ανήκειν, για το “εμείς”. Όπως λέει και ο στίχος του τραγουδιού: “I want you to be we with me” — θέλω όταν λες «εμείς», να εννοείς εμένα και εσένα.

Η έμπνευση ήρθε όταν μια αγαπημένη και αδελφική φίλη της δημιουργού, η Έλλη, της ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι για τον γάμο της με τον Ρίκυ. Ένα προσωπικό μήνυμα αγάπης μεταξύ τους αποτέλεσε τη σπίθα για τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού, που τελικά ξεπέρασε τα όρια μιας προσωπικής ιστορίας και μετατράπηκε σε ύμνο ενότητας.

Αν και η ηχογράφηση ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα, το τραγούδι παρέμεινε για καιρό στο συρτάρι. Ωστόσο, το κοινό το αγκάλιασε μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις της Ασημίνας τα τελευταία χρόνια και τώρα κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο.

Το εξώφυλλο βασίζεται στο έργο που δημιούργησε ο εικαστικός Ηλίας Καφούρος για το προσκλητήριο του γάμου που ενέπνευσε το τραγούδι. Ο ίδιος καλλιτέχνης έχει φιλοτεχνήσει και το εξώφυλλο του δίσκου της Ασημίνας με τίτλο «Κάλεσμα» (Μετρονόμος 2022).

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Δήμητρης Βουτσινάς κλασική & ακουστική κιθάρα, κιθαρόνι

Σόλης Μπαρκί κρουστά

Γιάννης Γρηγορίου μπάσο

Ενορχήστρωση: Ασημίνα Κουρή, Δημήτρης Βουτσινάς

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Ντίνος Πρασσάς

———————————

Η Ασημίνα Κουρή είναι τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ολιστική θεραπεύτρια. Μέσα από τη φωνή και τη μουσική της, συνδυάζει την καλλιτεχνική έκφραση με την ηχοθεραπεία, προσκαλώντας μας να θυμηθούμε τη βαθύτερη και αέναη σύνδεσή μας με τη φύση, την καρδιά και την ουσία της ύπαρξής μας.