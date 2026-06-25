Η Αττική μετατρέπεται αυτό το καλοκαίρι σε έναν μεγάλο ανοιχτό μουσικό χάρτη, μέσα από το Attica Roots Festival 2026, τη νέα διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει τη μουσική σε αρχαιολογικούς χώρους, πλατείες, τοπόσημα και σημεία ιστορικής μνήμης.

Από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου 2026, εννέα συναυλίες απλώνονται από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο μέχρι την Ελευσίνα, τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, το Ζάππειο, την Πλατεία Δεξαμενής και την Πλατεία Κοτζιά, με την είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις να είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η φιλοσοφία του φεστιβάλ είναι να φέρει την παράδοση στο σήμερα, όχι ως μουσειακό υλικό, αλλά ως ζωντανό πεδίο δημιουργίας. Δημοτικό τραγούδι, ρεμπέτικο, μελωδίες της Μεσογείου, κρητική παράδοση, gypsy swing, jazz, funk και electronica συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να δείξει πως οι μουσικές ρίζες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά μπορούν να γίνουν αφετηρία για νέες διαδρομές.

Στο πρόγραμμα του Attica Roots Festival 2026 συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και σχήματα, με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινό σημείο αναφοράς τη σχέση της μουσικής με τη μνήμη, τον τόπο και τη σύγχρονη έκφραση.

Το πρόγραμμα των συναυλιών

25 Ιουνίου, 20:30 – Mode Plagal

Ρωμαϊκή Αγορά

Οι Mode Plagal ανοίγουν το φεστιβάλ σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ιστορικούς χώρους της Αθήνας, φέρνοντας τον δικό τους ήχο, εκεί όπου η ελληνική παράδοση συναντά τη jazz, τη funk, τα blues και το afrobeat.

28 Ιουνίου, 21:00 – Δήμητρα Γαλάνη & Εστουδιαντίνα, έργα Τσιτσάνη

Σούνιο, Αναψυκτήριο Αρχαιολογικού Χώρου

Η Δήμητρα Γαλάνη συναντά την Εστουδιαντίνα σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη, με φόντο το Σούνιο και τη βαριά μνήμη ενός από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

30 Ιουνίου, 20:30 – Barikada

Πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου

Οι Barikada μεταφέρουν τη δική τους μουσική ενέργεια στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, σε μια συναυλία που εντάσσει τον αστικό χώρο στον χάρτη του φεστιβάλ.

3 Ιουλίου, 21:00 – Μάρθα Φριντζήλα & Kubara Project

Πλατεία Αναψυκτηρίου, Ελευσίνα

Η Μάρθα Φριντζήλα και το Kubara Project φτάνουν στην Ελευσίνα, έναν τόπο με ιδιαίτερο πολιτιστικό βάρος, για μια συναυλία που ενώνει τη θεατρικότητα, την ερμηνεία και τις μουσικές διαδρομές της Μεσογείου.

7 Ιουλίου, 21:00 – Ελένη Τσαλιγοπούλου

Λιπάσματα Δραπετσώνας

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, σε έναν χώρο που τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Με τη φωνή και τη διαδρομή της, φέρνει στο φεστιβάλ ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία.

10 Ιουλίου, 21:00 – Ευανθία Ρεμπούτσικα

Ζάππειο

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τη δική της μουσική πρόταση στο Ζάππειο, με τον χαρακτηριστικό μελωδικό της κόσμο, όπου η Ανατολή, η Μεσόγειος και η κινηματογραφική αίσθηση συνυπάρχουν με τρόπο άμεσο και αναγνωρίσιμο.

12 Ιουλίου, 20:30 – Gadjo Dilo

Πλατεία Δεξαμενής, Κολωνάκι

Οι Gadjo Dilo φέρνουν τη gypsy swing διάθεσή τους στην Πλατεία Δεξαμενής, συνδέοντας την ατμόσφαιρα της παλιάς Αθήνας με έναν ήχο εξωστρεφή, χορευτικό και γεμάτο ρυθμό.

18 Ιουλίου, 21:00 – Χαΐνηδες

Πλατεία Κοτζιά

Οι Χαΐνηδες εμφανίζονται στην Πλατεία Κοτζιά, μεταφέροντας στο κέντρο της πόλης τη δική τους σχέση με την κρητική παράδοση, τον σύγχρονο λόγο και τη μουσική αφήγηση.

25 Ιουλίου, 21:00 – Omar Faruk Tekbilek

Ζάππειο

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στο Ζάππειο με τον Omar Faruk Tekbilek, έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της μουσικής της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια βραδιά που κλείνει τον κύκλο του Attica Roots Festival με ήχους που ξεπερνούν σύνορα και γεωγραφίες.

Το Attica Roots Festival 2026 έρχεται να προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο συνάντησης με τη μουσική και την πόλη. Δεν περιορίζεται σε έναν μόνο χώρο, αλλά απλώνεται στην Αττική, συνδέοντας την ιστορία με το παρόν και τις ρίζες με τη σύγχρονη δημιουργία.

Με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις συναυλίες, η διοργάνωση ανοίγει το καλοκαίρι σε ένα ευρύτερο κοινό και μετατρέπει γνωστούς χώρους της Αττικής σε σημεία μουσικής εμπειρίας, μνήμης και συνάντησης.