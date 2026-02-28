Ένα απρόσμενο ελληνικό μουσικό αποτύπωμα βρίσκεται πίσω από το νέο τραγούδι του Baby Keem με τίτλο «I Am Not a Lyricist», καθώς το κομμάτι περιέχει επίσημο sample από το κλασικό ελληνικό τραγούδι «Θα σ’ αγαπώ» των Γιώργου Χατζηνάσιου και Γιάννη Καλαμίτση που είχε ερμηνεύσει η Δήμητρα Γαλάνη και αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές μπαλάντες του ελληνικού ρεπερτορίου της δεκαετίας του ’70.

Η παρουσία των ονομάτων των Ελλήνων δημιουργών στα επίσημα credits του τραγουδιού επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για επίσημα καθαρισμένο sample και όχι για ανεπίσημη χρήση ή διασκευή χωρίς άδεια.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο πρότζεκτ του Keem, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τάση της σύγχρονης hip-hop σκηνής να αντλεί έμπνευση από απρόσμενες πηγές και διαφορετικές μουσικές παραδόσεις.

Η σύνδεση ενός εμβληματικού ελληνικού τραγουδιού με τη σύγχρονη αμερικανική rap παραγωγή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονικότητα της ελληνικής δημιουργίας και την παγκόσμια διασύνδεση της μουσικής.