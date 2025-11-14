Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Teddy (Jesse Plemons) και ο εξάδελφός του, Don (Aidan Delbis) απάγουν την Michelle Fuller (Emma Stone), CEO της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο πρώτος, καθώς είναι πεπεισμένοι ότι πρόκειται για εξωγήινη που θέλει να αφανίσει το ανθρώπινο είδος…

Η νέα δημιουργία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία» (“Bugonia”) αποτελεί ένα ουσιαστικό κινηματογραφικό σχόλιο για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση που βιώνει ο πλανήτης μας σήμερα. Με εφόδιο το εύστοχο σενάριο του Will Tracy, το οποίο βασίζεται στην ταινία του Jang Joon-hwan, “Save the Green Planet!”, ο καταξιωμένος δημιουργός μάς χαρίζει ένα έργο με έντονα στοιχεία μαύρης κωμωδίας, το οποίο φλερτάρει στιγμές-στιγμές με το splatter, ενώ ταυτόχρονα κρύβει μια πολύ σοβαρή, σχεδόν τραγική διάσταση. Αφήνοντας στην άκρη τον αγαπημένο του ευρυγώνιο φακό, ο Λάνθιμος εναλλάσσει με μαεστρία κοντινά πλάνα των χαρακτήρων και μεσαία ή μακρινά, όταν κινηματογραφεί εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιλέγοντας παράλληλα αρκετά contre-plongé και ελαφρώς στρεβλές γωνίες λήψης, σε συγκεκριμένες στιγμές, πάνω στα πρόσωπα. Αποσπώντας θαυμάσιες ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς του, ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το σουρεαλιστικό στοιχείο, το χιούμορ και τα ξεσπάσματα βίας, ενώ όλη η ταινία διαπνέεται από το ξεχωριστό ύφος που τον χαρακτηρίζει, με έμφαση στην εικόνα, και αποκτά χαρακτήρα μέσα από τη μουσική επένδυση του Jerskin Fendrix.

Ξεκινώντας από τον μη σεβασμό που δείχνει ο άνθρωπος στη Φύση, περνώντας από τις απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες τις οποίες επιτάσσει η δημιουργία κέρδους και καταλήγοντας στο προσωπικό δράμα που μπορεί να βιώνει κάποιος, η «Βουγονία» μιλά για μια δυστοπία που δυστυχώς στη σημερινή κοινωνία είναι πραγματικότητα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, σε μια προσπάθεια να αφυπνίσει συνειδήσεις –πάντοτε διατηρώντας τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα και με ένα «κλείσιμο ματιού» στο παράλογο που μοιάζει, περισσότερο παρά ποτέ, λογικό.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου.

