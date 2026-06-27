20 χρόνια μετά από την πρώτη του κυκλοφορία, το “Κάθε Μου Σκέψη”, ένα από το πιο διαχρονικά και αγαπημένα τραγούδια των C:Real επιστρέφει πιο φρέσκο και πιο καλοκαιρινό από ποτέ! Με το ολοκαίνουργιο remix του MetaBoy το τραγούδι αποκτά νέα δυναμική και συστήνεται ξανά στο κοινό μέσα από μια σύγχρονη παραγωγή που γεφυρώνει τη νοσταλγία με τον σημερινό ηλεκτρονικό ήχο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιτυχημένη πορεία του.

Ο MetaBoy αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά νέα ονόματα της διεθνούς dance μουσική: με περισσότερους από 1.800.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, με ένα δικό του επίσημο remix στη Rita Ora & τον Zerb (στο “If It’s Not Love”) που μόλις κυκλοφόρησε αλλά και το δικό του single “Yalla FG” να κυριαρχεί στα club και στις ψηφιακές πλατφόρμες με πάνω από 20 εκατ. Streams, ο MetaBoy ήταν η ιδανική επιλογή για να επανασυστήσει σε μια νέα γενιά ακροατών ένα από τα διαχρονικά pop classics των 00s!

Η αυθεντική εκτέλεση του “Κάθε Μου Σκέψη” περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ των C:Real, που κυκλοφόρησε το 2006 και χάρισε επιτυχίες όπως τα “Επικίνδυνα Σε Θέλω”, “Μείνε Δίπλα Μου” και φυσικά το “Κάθε Μου Σκέψη”. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του, το album θα επανακυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου σε νέα ψηφιακή 20th Anniversary Edition, εμπλουτισμένη με bonus υλικό.

Κυκλοφορεί από τη Thalassa Stereo, ένα label της The Hubsters