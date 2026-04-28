Οι C:REAL το συγκρότημα που λατρέψαμε και τραγουδήσαμε, έρχεται με μια νέα δυναμική μπαλάντα με τίτλο «Η ζωή μου» που με την συμμετοχή του αγαπημένου ηθοποιού Γιώργου Κοψιδά σε ρόλο τραγουδιστή, ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει!

Με την εμπνευσμένη σύνθεση – παραγωγή, ο Τάκης Δαμάσχης μελοποιεί τους δυνατούς στίχους του Φίλιππου Κοντάκου και με την εξαιρετική ερμηνεία του ο Γιώργος Κοψιδάς, αναδεικνύει τα νοήματα!

To video clip, σε σκηνοθεσία Τάκη Δαμάσχη, απόλυτα εναρμονισμένο στην δυναμική αλλά και την εσωτερικότητα του τραγουδιού, με την υποκριτική δεινότητα του Γιώργου Κοψιδά εξελίσσεται σε ταινία σκέψεων και συναισθημάτων.

C:REAL are:

George Kopsidas – vocals (featuring)

Takis Damaschis – Guitars, vocals

Chris Ventouras – Keyboards

Tolis Koskinas – Guitars

Manos Spiridakis – Bass

Tony Stone – Drums