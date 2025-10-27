Μετά την επιτυχία που γνώρισε στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» επιστρέφει ανανεωμένο στη σκηνή του νέου Θεάτρου Φιλίπ στην Κυψέλη.

Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει με έναν εξαιρετικό θίασο και την ηχηρή παρουσία του κειμένου του σπουδαίου συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου.

Η Υπόθεση

Στην παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια και τη γκρίνια που φέρνει η φτώχεια, στο Γκάζι τη δεκαετία του ’50. Στο διπλανό τους δωμάτιο βρίσκεται η κατάκοιτη και μελλοθάνατη θεία, στην κληρονομιά της οποίας στηρίζονται για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή. Ένας καβγάς, μια λάθος κίνηση επιφέρουν λίγο νωρίτερα τον θάνατό της. Έναν θάνατο που δεν φέρνει την πολυπόθητη λύση, αλλά είναι ο σπινθήρας για μια μεγάλη «έκρηξη».

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει. Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτός ο λαϊκός είρωνας… Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.»

Κώστας Γεωργουσόπουλος

Συντελεστές

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – Μέθεξις

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς: Ορέστης Τζιόβας, Τζόυς Ευείδη, Γιώργος Σουξές, Τζένη Διαγούπη, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Νατάσσα Κοτσοβού, Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης

Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Τριπόδης

Ημέρες και ώρες: Πέμπτη & Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15, Κυριακή στις 20:15

Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Τελευταία παράσταση: Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Καταλληλότητα: άνω των 12 ετών

Θέατρο ΦΙΛΙΠ

Θάσου 11 & Δροσοπούλου, Κυψέλη – Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108656155

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 15€ έως 1/11

Ειδικές τιμές: Γκρουπ άνω των 20 ατόμων κατόπιν συνεννόησης

Κρατήσεις – Πληροφορίες

Στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com