Η Χριστίνα Ψύχα επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της άλμπουμ «Νήνεμο», μια βαθιά ατμοσφαιρική και ποιητική μουσική πρόταση που κινείται ανάμεσα στην κινηματογραφική μουσική, την τζαζ, την ποπ και τις fusion επιρροές, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο γεμάτο ευαισθησία, εσωτερικότητα και λυρισμό.

Το «Νήνεμο» αποτελεί μια προσωπική καλλιτεχνική διαδρομή μέσα από μελοποιημένη ποίηση σημαντικών ποιητών όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Κώστας Καρυωτάκης και ο Φερνάντο Πεσσόα αλλά και πρωτότυπα ελληνόφωνα τραγούδια, όπου η δημιουργός συνυπογράφει την μουσική μαζί με τον σταθερό της συνεργάτη Νικόλα Αναδολή και τους στίχους με την Αναστασία Μωραΐτη, την Νικόλ Κατσάνη και τον Νικόλα Ασκορδαλάκη.

Οι ενορχηστρώσεις σε επιμέλεια του Νικόλα Αναδολή και της Χριστίνας Ψύχα δίνουν έμφαση στην ατμόσφαιρα και στη συναισθηματική λεπτομέρεια και σε συνδυασμό με την μουσική παραγωγή του άλμπουμ από τον Άγγελο Σπίνουλα προκύπτει ένα έργο που δεν εξαντλείται στην πρώτη ακρόαση αλλά αποκαλύπτεται σταδιακά. Όλα τα όργανα έχουν παιχτεί από τους Χριστίνα Ψύχα, Νικόλα Αναδολή, Άγγελο Σπίνουλα και Νίκο Λιναρδόπουλο.

Το «Νήνεμο» κυκλοφορεί από την Anima Music GR.