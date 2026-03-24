Η Χριστίνα Ψύχα παρουσιάζει το νέο της τραγούδι – προπομπό του καινούργιου της album – με τίτλο “Νήνεμο” (Ninemo), σε στίχους της Νικόλ Κατσάνη και δικούς της και μουσική δική της και του Νικόλα Αναδολή.

Το “Νήνεμο” είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε από μικρές σκέψεις για τον κόσμο και τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα σημείο μέσα μας που θέλει να κινηθεί, να ανοίξει δρόμο, να δει διαφορετικά τον κόσμο, ακόμα κι αν όλα μοιάζουν καθηλωμένα. Αυτή η αίσθηση όσο κι αν μοιάζει να χάνεται πρέπει να κρατηθεί ζωντανή κι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για να μεταφέρει αυτή την επίμονη ελπίδα και ευχή.

Την ενορχήστρωση υπογράφουν οι Νικόλας Αναδολής, Άγγελος Σπίνουλας και Χριστίνα Ψύχα, την παραγωγή και την μίξη ο Άγγελος Σπίνουλας ενώ το master έγινε από τον Γιάννη Μακρυγιάννη.

Από τον επερχόμενο δίσκο της έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα τραγούδια «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» και «Φεγγάρι».

Το τραγούδι “Νήνεμο” κυκλοφορεί από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Χριστίνα Ψύχα είναι τραγουδίστρια και συνθέτρια με έδρα την Αθήνα. Τον Νοέμβριο του 2021 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο 7th European Katara Jazz Festival στην πόλη Ντόχα του Κατάρ και ακολούθησε η συμμετοχή της στο 21ο Athens Jazz Festival τον Μάιο στην Αθήνα, όπου κέρδισε τον διαγωνισμό στην κατηγορία καλύτερης ανερχόμενης τραγουδίστριας – συνθέτριας. Ακολούθησαν εμφανίσεις της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Jazzycolors Fest Paris, Martelive Rome κ.α.), ενώ ταυτόχρονα ξεχώρισε στις ακροάσεις του Μεγάρου Μουσικής για νέους καλλιτέχνες, κερδίζοντας μια θέση στο Φεστιβάλ Ναυπλίου και στο Φεστιβάλ της Λίμνης καθώς και μια συναυλία στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ο πρώτος της προσωπικός δίσκος κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021 με τίτλο “Violetera” από την Ankh Music και περιλαμβάνει δικές της συνθέσεις σε στίχους και μουσική και ενορχηστρώσεις του Νικόλα Αναδολή. Τα τραγούδια της χαρακτηρίζονται από στοιχεία τζαζ/λάτιν, fusion και ηλεκτρονικά ενώ οι ενορχηστρώσεις και η παραγωγή τους κινούνται σε ένα πλούσιο ηχητικά κινηματογραφικό περιβάλλον. Οι ερμηνείες της διακρίνονται για την μελωδικότητα και την αισθαντικότητα τους, ενώ το προσωπικό της στυλ έχει διαμορφωθεί από μια μίξη επιρροών της αναγεννησιακής, της βυζαντινής και της σύγχρονης δυτικής μουσικής.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, διακρίθηκε στην 5η Ακρόαση της Μικρής Άρκτου, με την μελοποίηση της στο ποίημα «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος» του Κώστα Καρυωτάκη, όπου το παρουσίασε ζωντανά με τη μπάντα της στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.