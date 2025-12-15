Με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του ολοκληρωμένου άλμπουμ «Στον Πλανήτη Ουρανό», ο Χρήστος Κούρτογλου είναι έτοιμος να μας ταξιδέψει ζωντανά στα τραγούδια του — σε ένα διαστημικό και ανεβαστικό live στο Ίλιον Plus.

Από βόλτες με αμάξι και μπαλκόνια που ανθίζουν από όνειρα, μέχρι αέναες αγάπες και τον μακρινό Πλανήτη Ουρανό, ο Χρήστος μάς προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και φως.

Στη σκηνή, τα τραγούδια του δίσκου ενώνονται με αγαπημένες διασκευές από την παγκόσμια pop και indie pop/rock σκηνή, φτιάχνοντας ένα σύμπαν όπου όλα επιτρέπονται — αρκεί να τα τραγουδήσουμε μαζί. Ένα live-γιορτή για όσα ζήσαμε, για όσα ονειρευόμαστε, και για όσα… μας περιμένουν εκεί ψηλά, στον Πλανήτη Ουρανό.

Μαζί του στη σκηνή, μια δυναμική μπάντα που ζωντανεύει τον ήχο και την ενέργεια του “Πλανήτη Ουρανού”: Γιώργος Δράκος (ενορχηστρώσεις, κιθάρα, φωνητικά), Δανάη Βλατάκη (πλήκτρα, φωνητικά), Νίκος Βλάχος (μπάσο) και Γιάννης Παπανικολάου (τύμπανα).

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ίλιον Plus

Αθήνα, Κοδριγκτώνος 17, 10554

2108824383

Είσοδος: 12€

Προπώληση: more.com