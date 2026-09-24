Οι Chvrches ανοίγουν τη νέα περίοδο της διαδρομής τους με το «Roses», το πρώτο πρωτότυπο τραγούδι που κυκλοφορούν μετά το «Over» του 2023. Το σκωτσέζικο συγκρότημα επιστρέφει με έναν πιο σκοτεινό και αιχμηρό ήχο, αφήνοντας να φανεί η κατεύθυνση του υλικού που ετοιμάζει για το επόμενο album του.

Στο επίκεντρο παραμένει η φωνή της Lauren Mayberry, πλαισιωμένη αυτή τη φορά από βαρύτερα ηλεκτρονικά στοιχεία, κιθάρες και μια περισσότερο rock και industrial προσέγγιση.

Ένα τραγούδι για τη σύγχρονη Βρετανία

Το «Roses» αποτελεί ένα αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο γύρω από τις σκοτεινότερες πλευρές της σημερινής Βρετανίας. Οι στίχοι στρέφονται απέναντι στην εξιδανίκευση ενός υποτιθέμενου ένδοξου παρελθόντος και στις αυταπάτες που συνοδεύουν τη νοσταλγία για τις «παλιές καλές ημέρες».

Στο ρεφρέν, οι Chvrches αξιοποιούν το αναγνωρίσιμο μοτίβο του παραδοσιακού αγγλικού παιδικού τραγουδιού «Ring a Ring o’ Roses». Η γνώριμη μελωδική αναφορά μεταφέρεται σε ένα πολύ πιο σκοτεινό περιβάλλον, ενισχύοντας την αίσθηση μιας ιστορίας που επαναλαμβάνεται και ενός κόσμου που επιστρέφει διαρκώς στα ίδια αδιέξοδα.

Το τραγούδι ολοκληρώνεται με μια απόκοσμη ανακοίνωση που ζητά την αμέριστη προσοχή του ακροατή, πριν δώσει το σύνθημα πως «τώρα μπορούμε να αρχίσουμε». Μια φράση που λειτουργεί παράλληλα ως εισαγωγή στη νέα εποχή του συγκροτήματος.

«Δεν θέλαμε να επαναλάβουμε το παρελθόν»

Η Lauren Mayberry εξήγησε ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόσταση που είχαν πάρει ποτέ οι Chvrches ανάμεσα σε δύο albums. Όταν τα μέλη συναντήθηκαν ξανά για να γράψουν μουσική, κοινός τους στόχος ήταν να πιέσουν δημιουργικά τον εαυτό τους και να μην κινηθούν ξανά σε δρόμους που είχαν ήδη ακολουθήσει.

«Νιώθουμε ότι πρόκειται για το πιο συνεκτικό όραμα που είχαμε ποτέ ως συγκρότημα», ανέφερε η τραγουδίστρια, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για την επιστροφή τους.

Η κυκλοφορία ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία τα μέλη των Chvrches ασχολήθηκαν και με προσωπικά τους εγχειρήματα. Η Mayberry παρουσίασε το 2024 το πρώτο προσωπικό της album, «Vicious Creature», χωρίς ωστόσο να κλείσει την πόρτα στην επιστροφή του συγκροτήματος.

Το επόμενο album βρίσκεται σε εξέλιξη

Οι Chvrches έχουν επιβεβαιώσει ότι εργάζονται πάνω στον πέμπτο τους δίσκο, τον διάδοχο του «Screen Violence» του 2021. Προς το παρόν, όμως, δεν έχουν αποκαλύψει τον τίτλο, το tracklist ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το «Roses» αποτελεί την πρώτη επίσημη εικόνα της νέας κατεύθυνσης του συγκροτήματος, ενώ νωρίτερα μέσα στη χρονιά οι Chvrches είχαν παρουσιάσει ζωντανά ακόμη ένα καινούργιο τραγούδι, το «Conman». Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως.

Η επιστροφή τους θα μεταφερθεί και στη σκηνή με δύο περιορισμένης χωρητικότητας εμφανίσεις στη Γλασκώβη και το Λονδίνο, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.