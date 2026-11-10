Οι Cinelefsis παρουσιάζουν τη «Συνέλευση», την πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία τους, ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από μια σειρά απρόσμενων συναντήσεων ανάμεσα στην Ελευσίνα και το Ντίσελντορφ.
Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκινά κάτω από τους δρόμους της Ελευσίνας, σε ένα υγρό υπόγειο που μεταμορφώθηκε σε χώρο προβών, μικρό cinema και σημείο συνάντησης ανθρώπων με κοινή ανάγκη τη μουσική δημιουργία. Εκεί δημιουργήθηκαν οι Cinelefsis.
Το όνομά τους παραπέμπει στη λέξη «συνέλευση», ως τόπο συνάντησης, συλλογικότητας και έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα συνομιλεί με την ίδια την Ελευσίνα: ως τόπο, άφιξη και μετάβαση, μια «έλευση» προς κάτι νέο.
Από ένα κρυφό live στην Ελευσίνα γεννήθηκε η «Συνέλευση»
Σε ένα από τα κρυφά live που πραγματοποιήθηκαν στο υπόγειο για κοντινούς φίλους βρέθηκε ο τραγουδοποιός Γιώργος Αξάς, ο οποίος ζει στο Ντίσελντορφ. Επιστρέφοντας στη Γερμανία, έγραψε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την εμπειρία εκείνης της βραδιάς. Το τραγούδι αυτό ήταν η «Συνέλευση».
Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, τη μνήμη και την ιστορική συνέχεια ενός υπόγειου χώρου, αλλά και γύρω από όσα μπορούν να δημιουργηθούν μακριά από τα φώτα, την εξουσία και τη συνεχή ανάγκη για επιβεβαίωση.
Μουσικά, η «Συνέλευση» ξεκίνησε ως rock σύνθεση και εξελίχθηκε μέσα από την ενορχήστρωση του Θοδωρή Καλαντζάκου σε μια πολυεπίπεδη παραγωγή με ηλεκτρικές κιθάρες, δυναμικό rhythm section και συμφωνικά στοιχεία. Η ενορχήστρωση αναπτύχθηκε σε περίπου 35 πεντάγραμμα, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Lizard Studio με τον Δημήτρη Καρπούζα.
Η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Cinelefsis
Η «Συνέλευση» κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2026 σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και λίγες ημέρες αργότερα ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά ζωντανά στο φεστιβάλ Αισχύλεια. Οι Cinelefsis, που γεννήθηκαν στην Ελευσίνα, κινούνται σε rock κατεύθυνση με ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά στοιχεία, συνδέοντας τη μουσική τους με τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν.
«Συνέλευση» – Cinelefsis
Μουσική – Στίχοι: Γιώργος Αξάς
Πρώτη εκτέλεση: Cinelefsis
Ενορχήστρωση: Θοδωρής Καλαντζάκος
Ηχογράφηση: Δημήτρης Καρπούζας