Οι Cinelefsis παρουσιάζουν τη «Συνέλευση», την πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία τους, ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από μια σειρά απρόσμενων συναντήσεων ανάμεσα στην Ελευσίνα και το Ντίσελντορφ.

Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκινά κάτω από τους δρόμους της Ελευσίνας, σε ένα υγρό υπόγειο που μεταμορφώθηκε σε χώρο προβών, μικρό cinema και σημείο συνάντησης ανθρώπων με κοινή ανάγκη τη μουσική δημιουργία. Εκεί δημιουργήθηκαν οι Cinelefsis.

Το όνομά τους παραπέμπει στη λέξη «συνέλευση», ως τόπο συνάντησης, συλλογικότητας και έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα συνομιλεί με την ίδια την Ελευσίνα: ως τόπο, άφιξη και μετάβαση, μια «έλευση» προς κάτι νέο.

Από ένα κρυφό live στην Ελευσίνα γεννήθηκε η «Συνέλευση»

Σε ένα από τα κρυφά live που πραγματοποιήθηκαν στο υπόγειο για κοντινούς φίλους βρέθηκε ο τραγουδοποιός Γιώργος Αξάς, ο οποίος ζει στο Ντίσελντορφ. Επιστρέφοντας στη Γερμανία, έγραψε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από την εμπειρία εκείνης της βραδιάς. Το τραγούδι αυτό ήταν η «Συνέλευση».

Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την ουσιαστική ανθρώπινη επαφή, τη μνήμη και την ιστορική συνέχεια ενός υπόγειου χώρου, αλλά και γύρω από όσα μπορούν να δημιουργηθούν μακριά από τα φώτα, την εξουσία και τη συνεχή ανάγκη για επιβεβαίωση.

Μουσικά, η «Συνέλευση» ξεκίνησε ως rock σύνθεση και εξελίχθηκε μέσα από την ενορχήστρωση του Θοδωρή Καλαντζάκου σε μια πολυεπίπεδη παραγωγή με ηλεκτρικές κιθάρες, δυναμικό rhythm section και συμφωνικά στοιχεία. Η ενορχήστρωση αναπτύχθηκε σε περίπου 35 πεντάγραμμα, ενώ η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Lizard Studio με τον Δημήτρη Καρπούζα.

Η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Cinelefsis

Η «Συνέλευση» κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2026 σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες και λίγες ημέρες αργότερα ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά ζωντανά στο φεστιβάλ Αισχύλεια. Οι Cinelefsis, που γεννήθηκαν στην Ελευσίνα, κινούνται σε rock κατεύθυνση με ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά στοιχεία, συνδέοντας τη μουσική τους με τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν.

«Συνέλευση» – Cinelefsis

Μουσική – Στίχοι: Γιώργος Αξάς

Πρώτη εκτέλεση: Cinelefsis

Ενορχήστρωση: Θοδωρής Καλαντζάκος

Ηχογράφηση: Δημήτρης Καρπούζας

Μικρό χωριό, σβηστό σκαλί, με μια σκιά που όλο αλλάζει

Και μια ψυχή που νοσταλγεί, με χρώμα που όλο ξεθωριάζει

Το φως χαράζει τη στιγμή κι η φλόγα γίνεται σβησμένη

Η νύχτα βρίσκει το πρωί, σε μια συνέλευση κρυμμένη

Ένα χαμόγελο μισό, στα χείλη κάποιου που θυμάται

Κάτι να σπάσει σιωπηλό, δεν βρίσκει που να μη λυπάται

Δεν έχει κάμερες εκεί, κανείς δεν ψάχνει ούτε προσμένει

Το αύριο γίνεται βροχή, σε μια συνέλευση κρυμμένη

Λόγια κυλάνε σαν φωτιά, που ο χρόνος πάλι πάει να σβήσει

Το χώμα κρύβει μυστικά, στα σπίτια που παλιά είχε χτίσει

Δεν έχει χειροκρότημα, η πρόταση που περιμένει

Το μέλλον χτίζεται βουβά, σε μια συνέλευση κρυμμένη

Φωνές underground, χωρίς μικρόφωνα

Γρατζουνάνε την ησυχία, σαν μπόρα ξαφνικά

Δεν είναι μόδα, είναι η σπίθα πριν απ’ το σεισμό

Στο απλό χωριό

Χτίζουν το αύριο, σε πέτρινο τραπέζι

Χωρίς αφεντικά, χωρίς κανένα πλαίσιο

Ό,τι μετράει, δεν χωράει στην οθόνη

Είναι στα μάτια αυτών που μένουν μόνοι

Το αύριο χτίζεται, όσο κανείς δεν περιμένει

Σε μια συνέλευση κρυμμένη

Μικρό χωριό, σβηστό σκαλί, με μια σκιά που όλο αλλάζει

Και μια ψυχή που νοσταλγεί, με χρώμα που όλο ξεθωριάζει

Ένα χαμόγελο μισό, στα χείλη κάποιου που θυμάται

Κάτι να σπάσει σιωπηλό, δεν βρίσκει που να μη λυπάται

Λόγια κυλάνε σαν φωτιά, που ο χρόνος πάλι πάει να σβήσει

Το χώμα κρύβει μυστικά, στα σπίτια που παλιά είχε χτίσει

Δεν έχει χειροκρότημα, η πρόταση που περιμένει

Το μέλλον χτίζεται βουβά, σε μια συνέλευση κρυμμένη

Χτίζουν το αύριο, σε πέτρινο τραπέζι

Χωρίς αφεντικά, χωρίς κανένα πλαίσιο

Ό,τι μετράει, δεν χωράει στην οθόνη

Είναι στα μάτια αυτών που μένουν μόνοι

Το αύριο χτίζεται

Σε μια συνέλευση κρυμμένη

Όσο κανείς δεν περιμένει