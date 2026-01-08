Οι Claquage κυκλοφορούν το νέο τους single που τιτλοφορείται «Αδράνεια».

Τη μουσική σε αυτό το υπέροχο single υπογράφει ο Νάσος Δήμου ενώ οι στίχοι ανήκουν

στους: Νάσο Δήμου και Damian.

Η Νάγια Δούκα και ο Νάσος Δήμου με την ερμηνεία τους σε παρασύρουν στο ρυθμό και σου μεταφέρουν την αστείρευτη ενέργεια και αρμονία στην οποία κινούνται τα vibes του τραγουδιού. Η εσωτερικότητα που χαρακτηρίζει τους στίχους του τραγουδιού, μιλάει για όλες εκείνες τις μεγάλες σιωπές μας, για τα ράθυμα συναισθήματα που μας σέρβιραν και εμείς τα αποδεχτήκαμε στέκοντας «αδρανείς».

Τύμπανα: Γιώργος Αμπελιώτης

Πλήκτρα: Γιώργος Αθανασιάδης

Κιθάρα: Νίκος Προμπονάς – Διονύσης Μόρφης

Μπάσο: Νάσος Δήμου

Το τραγούδι «ΑΔΡΑΝΕΙΑ» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group

Πες μου τι σκέφτεται τα βράδια όταν σβήνεις τα φώτα

Πες μου που φτάνει η φαντασία σου όταν ανοίγεις την πόρτα

Βλέπω τα όρια κοντά μια μεγάλη αγκαλιά έχουν για μένα

Νιώθω καλά προσαρμόζομαι σε αυτά μα έχω τα χείλη σφιγμένα

Μα είναι η αδράνεια μια λέξη μικρή χωρίς καμία συμμετοχή

Όπως σου στρώσανε θα κοιμηθείς τα όνειρα τους για να δεις

Πες μου πού πάει αυτό το σύννεφο και σου κρύβει το βλέμμα

Και αν η αλήθεια είναι γυάλινη τότε από τι είναι το ψέμα

Είναι τα όρια μακριά μια μεγάλη αγκαλιά έχουν για σένα

Νιώθεις καλά προσαρμόζεσαι σε αυτά μα έχεις τα δόντια σφιγμένα

Ποιοι είναι οι Claquage

Πρόκειται για μια ελληνόφωνη ποπ – ροκ μπάντα από την Αθήνα, με αγάπη στις μουσικές

των ‘90s και ‘00s. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα, τόσο για τις ατμοσφαιρικές, όσο και τις δυναμικές τους μπαλάντες. Τα τραγούδια τους στέκονται πάντα αφορμή και κάλεσμα να ταξιδέψουμε στους μοναχικούς δρόμους της πόλης με ιδανικό σάουντρακ τη μουσική τους.

Οι Claquage αποτελούνται από τους: Νάγια Δούκα, Denni Morfi, Νάσο Δήμου, Γιώργο Αθανασιάδη, Γιώργο Αμπελιώτη.