Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του debut album, Cosmic Anthology, οι Cosmonuts επιστρέφουν στα live και ανεβαίνουν στη σκηνή του Σταυρού του Νότου για να μας παρουσιάσουν ένα κολάζ από εμπειρίες και συναισθήματα φωτισμένα από μια εποχή που δεν έζησαν ποτέ.

Έπειτα από μια επιτυχημένη ελληνική περιοδεία, όπου παρουσίασαν το debut album τους Cosmic Anthology και η οποία ολοκληρώθηκε με ένα εκρηκτικό sold-out live στην Αθήνα, οι Cosmonuts επιστρέφουν δυναμικά. Με φρέσκια ενέργεια και νέες μουσικές αναζητήσεις, το συγκρότημα συνεχίζει να παντρεύει τη ρετρό αισθητική με σύγχρονα στοιχεία, παραμένοντας πιστό στην ιδιαίτερη ταυτότητά του — ένα ηχητικό σύμπαν που κινείται ανάμεσα στο γήινο και το κοσμικό.

To Cosmic Anthology χάραξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στη δισκογραφία τους με γνώριμους ροκ ήχους μέσω του χαρακτηριστικού ψυχεδελικού ύφους τους και βρίσκεται πλέον διαθέσιμο σε έντυπη μορφή βινυλίου.

Cosmonuts

Δημήτρης Καπουράνης (Vocals)

Χρήστος Κλαριδόπουλος (Bass)

Γιάννης Πανηγυράκης (Lead Guitar)

Πέτρος Πανηγυράκης (Rhythm Guitar)

Αλέξανδρος Σταθάκης (Drums)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ

Εισιτήρια: more.com