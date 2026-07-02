Η Δανάη Παπαδοπούλου επιστρέφει με το νέο της single “Théa”, μια ατμοσφαιρική έντεχνη μπαλάντα που κυκλοφορεί ψηφιακά από την FM Records. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο στις μεγάλες μουσικές πλατφόρμες.

Με απλή και εσωτερική γραφή, το “Théa” μιλά για την αγάπη, τη δύναμη της ψυχής και τους δεσμούς που γεννιούνται μέσα από τις πιο προσωπικές διαδρομές της ζωής. Είναι ένα τραγούδι χαμηλών τόνων, που δεν επιδιώκει τον εντυπωσιασμό, αλλά χτίζει την έντασή του μέσα από την ερμηνεία και το συναίσθημα.

Η Δανάη Παπαδοπούλου προσεγγίζει το κομμάτι με ευαισθησία, αφήνοντας τη φωνή της να κινηθεί πάνω σε μια μελωδία που κρατά έντονο το στοιχείο της εξομολόγησης. Το αποτέλεσμα είναι μια μπαλάντα με καθαρό συναισθηματικό πυρήνα, που αναδεικνύει τη σημασία της αγάπης, της προσμονής και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Το «Théa» είναι ένα τραγούδι για την αγάπη, την προσμονή και τη δημιουργία μιας οικογένειας. Αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός παιδιού που ήρθε από μακριά για να συναντήσει τους ανθρώπους που το περίμεναν και το αγάπησαν πριν ακόμη το γνωρίσουν. Με απλή και ειλικρινή γραφή, αποτυπώνει ένα ξεχωριστό ταξίδι ερχομού, αναδεικνύοντας τη σημασία της οικογένειας και των ανθρώπινων δεσμών.

Στίχοι: Χαράλαμπος Καραπάνος

Μουσική: Δανάη Παπαδοπούλου

Ενορχήστρωση: Άρης Κονιδάρης

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Άρης Κονιδάρης: πιάνο, κλασική κιθάρα

Νίκος Πλιός: ακουστική κιθάρα

Γιάννης Πούλιος: βιολί

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Βαγγέλης Καρίπης: κρουστά