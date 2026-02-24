H ταλαντούχα Daphne Lawrence κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “SOS”.

Η Daphne Lawrence αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Τα τραγούδια της μετρούν αμέτρητα streams, κατακτώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Μέσα στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται εννέα κομμάτια, μεταξύ των οποίων τo single “Γάτα” που κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, καθώς και μία συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα με τίτλο “Μπαμ και κάτω”, η οποία θα γίνει το νέο “add to favorites”.

Όλα τα τραγούδια έχουν την υπογραφή της Daphne Lawrence σε στίχους και μουσική και στα περισσότερα συνυπογράφουν οι Ripen, Chico Beatz και σε ένα τραγούδι ο Don Beatz.