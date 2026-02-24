Μόλις κυκλοφόρησε το νέο single & video clip «Στρίβε» από την Demetria, ένα indie pop τραγούδι με δυναμικές αλλαγές στο τέμπο και μοντέρνο flow.

Το «Στρίβε» εντάσσεται στην ενότητα ελληνόφωνων single της Demetria που έχουν σαν θεματική την παιδικότητα (έχουν προηγηθεί τα «Ξεκουράσου» και «Πόσο Σου Μοιάζει»).

Στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται η εσωτερική παιδικότητα ως μια επιτακτική ανάγκη για την ψυχική μας επιβίωση σε μια πραγματικότητα που πέραν από πολύ σκληρή, σταδιακά παύει να είναι και πραγματική. Η ίδια η Demetria σημειώνει πως «Το τραγούδι αναφέρεται στην πάλη που καλούμαστε να κάνουμε μέσα μας με την παιδικότητά μας, με πτυχές του εαυτού μας που προσπαθούν να μείνουν ζωντανές, παρόλο που εμείς μαθαίνουμε σχεδόν μηχανικά να τις φιμώνουμε μεγαλώνοντας».

Η χαρακτήρας στο βίντεο κλιπ εξωτερικεύει αυτήν την πτυχή του εαυτού της που προσπαθεί με το ζόρι να την αλλάξει και την οπτικοποιεί ως μια καρτουνίστικη κλέφτρα. Η κλέφτρα προσπαθεί να αλλοιώσει την παιδικότητά της, τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να συνδέεται, να αγαπάει, να αισθάνεται και να συναισθάνεται.

Φέρνει ριζικές αλλαγές στην ύπαρξή της και ξαφνικά τίποτα δεν της μοιάζει αληθινό. Μπαίνει λοιπόν, σε έναν κύκλο υπαρξιακής κρίσης στον οποίο καλείται να έρθει σε σύγκρουση με μια πραγματικότητα η οποία της φαίνεται φτιαχτή και ψυχρή. Και παρόλο που η πάλη αυτή είναι δύσκολη και άβολη, επιλέγει συνειδητά να την κάνει, προκειμένου να συμφιλιωθεί με όλες τις πτυχές της πριν αυτές ξεθωριάσουν τελείως.