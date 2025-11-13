Το βραβευμένο έργο «Δεσμώτης» της Νατάσας Σίδερη ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες», σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου, στο θέατρο Olvio.

Ο «Δεσμώτης» απέσπασε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό σύγχρονης ελληνικής θεατρικής γραφής «MYTHOS?!» του Γερμανικού Θεάτρου του Regensburg σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και παρουσιάστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Θέατρο του Regensburg τον Ιούνιο του 2022.

Το έργο μιλάει αλληγορικά για την κρίση χρέους που ξέσπασε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα και τις δεσμεύσεις της χώρας προς τους δανειστές της. Μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που ακόμα βιώνουμε, αναζητώντας πότε ατομικά και πότε συλλογικά τρόπους επιβίωσης αλλά και διεξόδου, το έργο δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει ευρύτερα για τη δέσμευση και το χρέος, την υποχρέωση και την ευγνωμοσύνη στον «ευεργέτη», για τη θέση και τη σχέση του ατόμου με τους άλλους, την ευθύνη, την ελευθερία, τα αδιέξοδα και όλα εκείνα τα δεσμά — πραγματικά ή ψεύτικα — που μας κρατούν δεσμώτες.

Περίληψη

Ο Νήφος εκμυστηρεύεται στο φίλο του Κάλλιο πως δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει τη δόση του δανείου και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Ο Κάλλιος προσφέρεται να του τα δανείσει. Ο Νήφος δέχεται και, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, προθυμοποιείται να αναλάβει κάποιες εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι του φίλου του. Παίρνει άδεια από τη δουλειά του· η άδεια τελειώνει, αλλά οι εργασίες όχι — το ίδιο και οι απαιτήσεις του δανειστή προς τον οφειλέτη. Το άτυπο συμβόλαιο μεταξύ φίλων σταδιακά εξελίσσεται σε σχέση υποτέλειας, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες της αστικής ευγένειας.

Μόνη παράφωνη νότα στο εύρωστο νοικοκυριό που πλάθει και φιλοξενεί ευσυνείδητους πολίτες, η κόρη της οικογένειας.

«Ποτέ δεν θα σ’ αφήσουν να φύγεις. Τώρα είσαι αιχμάλωτός τους, όπως κι εγώ.»

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Κινησιολογία: Μίνα Ανανιάδου

Σκηνικά / Κοστούμια: Φιλάνθη Μπουγάτσου, Νατάσα Λέκκου

Μουσική: Βασίλης Κουτσιλιέρης

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάννα Ντίρου

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης

Γραφιστική επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ειρήνη Δένδη, Στέφανος Κοσμίδης, Αγγελική Μαρίνου, Δημοσθένης Ξυλαρδιστός

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά

Θέατρο Olvio

Ιερά Οδός 67 και Φαλαισίου 7, Βοτανικός

Τηλέφωνο: 2103414118

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 15 €

Φοιτητικό και ομαδικό (άνω των 10 ατόμων): 12 €

Ανέργων, ΑμεΑ: 8 €

Ατέλειες ΣΕΗ: δωρεάν

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

—————————-

Λίγα λόγια για την ομάδα

Η θεατρική ομάδα «Πτωχαλαζόνες» δημιουργήθηκε το 2012 με σκηνοθέτη τον Κώστα Παπακωνσταντίνου. Διατηρώντας έναν σταθερό κύκλο συνεργατών από τον χώρο του θεάτρου, έχουν παρουσιάσει τα έργα:

«Οι Χαλασοχώρηδες» του Αλ. Παπαδιαμάντη, «Μαζώχτρα» του Αργ. Εφταλιώτη, «Αυτόχειρ» του Μιχαήλ Μητσάκη, «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» του Γ. Βιζυηνού, «Βόυτσεκ» του Γκέοργκ Μπύχνερ, «Γάμος» του Μ. Ποντίκα, «Ηρακλείδαι» του Ευριπίδη, «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Διατί η Μηλιά δεν έγινε Μηλέα» του Γ. Βιζυηνού και «Οι Κάλπηδες» του Στρατή Μυριβήλη.

Για την υλοποίηση των παραγωγών τους συνεργάζονται με την εταιρεία «Ξανθίας» ΑΜΚΕ, η οποία από το 2006 έχει πραγματοποιήσει πάνω από 20 θεατρικές παραγωγές και εκατοντάδες παραστάσεις.