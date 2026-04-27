Η Δέσποινα Χερουβή επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της single, με τίτλο «Η Πλάνη», ένα τραγούδι που κινείται σε εσωτερικούς, σχεδόν εξομολογητικούς τόνους.

Μέσα από τους στίχους και τη μουσική της ίδιας, η «Πλάνη» ξετυλίγεται σαν μια προσωπική διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, τη φαντασία, το φως και το σκοτάδι. Το τραγούδι μοιάζει να αναζητά μια μορφή που απουσιάζει, αφήνοντας πίσω της την αίσθηση μιας ανάμνησης που επιμένει να επιστρέφει.

Την ενορχήστρωση, την ηχοληψία, τη μίξη και το mastering υπογράφει ο Κώστας Παρίσσης, ο οποίος παίζει επίσης ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, ιρλανδικό μπουζούκι και μπάσο. Την εναρμόνιση έχει κάνει ο Κώστας Καλοκαιρινός.

Το τραγούδι συνοδεύεται και από video clip, σε βίντεο και μοντάζ του Γιώργου Τσιμπίδη, ενώ art director είναι η Ισιδώρα-Γεωργία Ρόζου. Στο video clip συμμετέχει ο Μανόλης Στενός.

Η «Πλάνη» είναι ένα τραγούδι χαμηλόφωνο αλλά φορτισμένο, που χτίζει την ατμόσφαιρά του πάνω στην αίσθηση της απουσίας και στην ανάγκη να ξαναβρεθεί φως μέσα από το σκοτάδι.

Την άτακτη σκέψη μου‬

‭Φέρνω στο τώρα‬

‭Μαζί με της πλάνης‬

‭Τα όμορφα δώρα‬

‭Ξεκλειδώνω το φως‬

Απ το σκοτάδι ξανά‬

Η φαντασία μου σε γιορτή‬

Μα πουθενά η δική σου η μορφή.‬

‭Και έτσι δειλά

Καθώς το βράδυ κυλά

Η νύχτα απλώνει τα δικά της φτερά‬

Και γίνεσαι δρόμος που δεν με χώρα.‬

‭Ξεκλειδώνω το φως‬

Απ το σκοτάδι ξανά‬

Η φαντασία μου σε γιορτή‬

Μα πουθενά η δική σου η μορφή.