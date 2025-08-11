Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Δήμητρα Γισδάκη συνεχίζει τα δισκογραφικά της βήματα με το δεύτερο προσωπικό της single με τίτλο «Μια Καλημέρα Μαζί Σου» σε μουσική και στίχους του Μάκη Μπερδέ που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Inspiral Pro Records.

Το «Μια Καλημέρα Μαζί σου» είναι ένα χαρούμενο ρυθμικό τραγούδι με country στοιχεία που μιλάει για τον έρωτα όπως τον βιώνουμε στην αρχή του και η Δήμητρα το ντύνει με την ζεστή και γλυκιά φωνή της με τον καλύτερο τρόπο χαρίζοντάς μας την πιο ξεχωριστή μουσική «Καλημέρα».

Τη σκηνοθεσία του music video υπογράφει ο Πέτρος Σκούτας, δίνοντας μια κινηματογραφική αισθητική σε ένα κολάζ εικόνων και όμορφων τοπίων.

Μουσική – Στίχοι : Μάκης Μπερδές

Ενορχήστρωση : Νεκτάριος Βασιλείου, Μάκης Μπερδές

Τύμπανα : Κώστας Καρασαββίδης

Μπάσο, κιθάρες, πλήκτρα, τσέλο, ukulele : Νεκτάριος Βασιλείου

Φωνητικά : Δήμητρα Γισδάκη, Μάκης Μπερδές, Νεκτάριος Βασιλείου

Ηχογράφηση φωνής : Τάκης Αργυρίου

Μίξη : Νεκτάριος Βασιλείου

Mastering : Νάσος Νομικός

Σκηνοθεσία / Κινηματογράφιση : Πέτρος Σκούτας

Σενάριο – Μοντάζ : Πέτρος Σκούτας

Gaffer : Γιώργος Ξανθινάκης

Φωτογράφος : Γιάννης Παλαιολόγος

Makeup Artist : Υρώ Βενετοπούλου

Μοντέλο : Κωνσταντίνος Καλλιγάς

Πριν απ’τον πρώτο καφέ

Πριν τον καθρέφτη κοιτάξω

Πριν για δουλειά ετοιμαστώ

Και πριν τα ρούχα μου αλλάξω

Είναι μια σκέψη που κάνω

Και χαμογελώ

Μία σου λέξη σε πλάνο

Πολύ κοντινό

Μ’αυτήν την σκέψη τα χάνω

Και παραμιλώ

Θα’θελα να’σουν μαζί μου

Στο ξύπνημα αυτό

Μια καλημέρα μαζί σου

Με τη φωνή σου να ανάβει

Ένα φως στη ψυχή

Και με το πρώτο φιλί σου

Να ταξιδεύει το μέσα μου σ’άλλη εποχή

Μια καλημέρα μαζί σου

Να γίνουν εύκολα όσα τα βλέπω βουνό

Κι αν είμαι η σκέψη η κρυφή σου

Το σκαλοπάτι μου βρήκα να ανέβω ουρανό

Πριν έρθει η ανατολή

Πριν τις κουρτίνες τραβήξω

Πριν την οθόνη μου δω

Και πριν τα μάτια μου ανοίξω