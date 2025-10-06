Ο Δώρος Δημοσθένους παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά τον νέο κύκλο τραγουδιών του με τίτλο «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά», σε στίχους της Ελένης Φωτάκη, με μουσική και ενορχήστρωση δική του.

Ο κύκλος, που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group, αποτελεί το κεντρικό υλικό δύο μουσικών συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα σύνολο καινούριων τραγουδιών που συγκροτούν μια ενιαία μουσική αφήγηση, με θεματικό πυρήνα ζητήματα που σχετίζονται με τον χρόνο, την απώλεια, την επιθυμία, τη μνήμη και την ανάγκη επανασύνδεσης με το εσωτερικό βίωμα.

Στις συναυλίες αυτές θα παρουσιαστεί ολόκληρος ο νέος κύκλος τραγουδιών, ενώ το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με τραγούδια δημιουργών που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ανάμεσά τους, έργα των Δημήτρη Λάγιου, Απόστολου Καλδάρα, Λένας Πλάτωνος, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιάννη Σπανού, Άκη Πάνου, Δήμου Μούτση και Διονύση Σαββόπουλου, ενταγμένα με τρόπο που υποστηρίζει θεματικά και ηχητικά την κεντρική κατεύθυνση του προγράμματος.

Οι επιλογές αυτές δεν λειτουργούν ως ξεχωριστές ενότητες, αλλά ως επεκτάσεις του ίδιου μουσικού τοπίου, δημιουργώντας μια βραδιά όπου η προσωπική δημιουργία συναντά τη μουσική μνήμη, σε ένα ενιαίο, λυρικό αφήγημα.

Παρασκευές 24 & 31 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος

210 9226975

Προπώληση: more.com